Atenção: domingo é dia de atrasar os relógios

A mudança de fuso horário acontece no 1º domingo de novembro

Neste domingo (5), termina o horário de verão nos Estados Unidos. Às 2 horas da madrugada de domingo, os relógios deverão ser atrasados 1 hora, ou seja, voltando para 1:00 am. O amanhecer e o pôr do sol ocorrerão 1 hora antes. Nos EUA, o horário de verão começa todo o 2º domingo de março e termina no 1º domingo de novembro.

As autoridades alertaram a população para o final do horário de verão no domingo (5), quando as pessoas deverão atrasar seus relógios 1 hora às 2 horas da madrugada. A mudança possibilitará manhãs mais claras e noites mais escuras na ida e volta do trabalho.

O “Daylight Saving Time” ocorre no primeiro domingo de novembro. Os relógios serão adiantados 1 hora no segundo domingo de março, pouco antes do início da primavera, quando a claridade do dia se torna mais longa.

O Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) alertou os motoristas a possibilidade de eles se sentirem “mais cansados” devido a mudança de horário.

“Caso esteja intoxicado ou distraído, um motorista sonolento pode provocar acidentes fatais”, disse Terri Egan, comissário interino do DMV.

“Por favor, fiquem alerta para os sinais de fadiga, especialmente quando mudamos o fuso horário e, caso vocês sintam-se sonolentos atrás do volante, troquem de motorista. Se vocês estiverem sozinhos, encontrem uma área segura, estacionem e durmam um pouco”, acrescentou.

Durantes as noites de outono e inverno, os acidentes automobilísticos graves aumentam 40% em relação ao resto do ano, segundo o escritório de Bill de Blasio, prefeito de Nova York.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) alertou que aumentará a vigilância durante a manhã e noite, como parte da iniciativa “Vision Zero Dusk & Darkness” (Visão zero pela manhã e escuridão, em tradução livre).

“Tardes e noites escuras fazem muita diferença em nossas ruas com relação à segurança dos pedestres, especialmente os idosos. Nós estamos alertando os motoristas para terem cautela extra, diminuírem a velocidade e circularem a 5 milhas por hora em nossas ruas (residenciais). A vida de alguém pode literalmente depender disso”, disse Blasio.