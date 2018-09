Atendente altera bombas e rouba US$ 300 mil de posto

Preso na quarta-feira (5), Mário Rosas Delavega Rocha é acusado de furto em 2º grau

Mário Rosas Delavega Rocha trabalhava no posto de gasolina há 9 anos, em Elizabeth

Um atendente num posto de gasolina na cidade de Elizabeth manipulou as bombas de gasolina permitindo que ele coletasse mais de US$ 300 mil ao longo de quase 3 anos, informou a Procuradoria Pública do Condado de Union, na quinta-feira (6). Em 2015, a companhia descobriu uma discrepância entre a quantidade de gasolina entregue ao posto e as vendas, detalhou Derek Nececkas, promotor do Condado de Union.

Os inspetores determinaram que a diferença poderia ter sido provocada por problemas mecânicos, vazamentos no subsolo e falhas de equipamentos. Entretanto, após utilizarem um sistema computadorizado profundo, eles descobriram que as perdas de combustível ocorriam somente muito cedo de manhã e Mário Rosas Delavega Rocha, de 42 anos, era o único atendente que trabalhava naquele horário.

Rocha escondia digitalmente algumas vendas de gasolina entre janeiro de 2015 e junho de 2017, roubando centenas de dólares diariamente sem ser detectado, disse Derek. A polícia vasculhou os extratos bancários e históricos de cartões de crédito de Rocha e descobriu milhares de dólares em depósitos e gastos. A renda anual do atendente era de US$ 22 mil, segundo o escritório da Promotoria Pública.

Mário, que trabalhava no posto de gasolina há 9 anos, foi preso na residência dele na Lt. Glenn Zamorski Drive, na quarta-feira (5), e acusado de furto em 2º grau.