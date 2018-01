Atendente paga US$ 5 em bilhete premiado de US$ 600 a agente à paisana

A Comissão de Segurança Lotérica alertou a clientela sobre o risco de golpes

Na segunda-feira (22), numa loja de conveniência em Fort Meyers (FL), uma atendente propositalmente pagou US$ 5 a um cliente quando na realidade o valor do prêmio era US$ 600. Entretanto, o cliente era um agente à paisana da Comissão de Segurança da Loteria da Flórida, informou o escritório do xerife do Condado de Lee.

A atendente Crystelle Yvette Baton, de 42 anos, foi detida e acusada de roubo.

Quando o agente abordou Baton com o bilhete premiado, ela o passou na leitora ótica e percebeu que ele valia US$ 600. Entretanto, ao invés de informar ao cliente, os investigadores relataram que ela sorrateiramente tirou uma nota de US$ 5 da bolsa e disse-lhe que aquele era o valor do prêmio. Instantes depois, o agente retornou à loja para prender a atendente em flagrante. O bilhete premiado foi encontrado na bolsa dela.

A Comissão Lotérica realiza com frequência esse tipo de batida para garantir que os vendedores dos bilhetes lotéricos atendam a clientela com honestidade.

“Todos aqueles que trabalham no serviço de atendimento ao cliente passam a imagem que estão agindo no que for melhor para a clientela. Eu ficaria bastante aborrecida se alguém me enganasse”, comentou a cliente Nadina Puzic ao canal de TV local WBBH NBC2.

“Nós estamos levando esse caso muito a sério e a segurança e confiança de nossos clientes são a nossa principal prioridade. O contrato de trabalho do funcionário foi cancelado”, informou a gerência da filial da Winn-Dixie, onde ocorreu a batida.

Na terça-feira (23), a atendente pagou a fiança de US$ 5 mil e foi liberada. A audiência preliminar está agendada para 26 de fevereiro.