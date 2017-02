Atirador grita: “Saia do meu país!”, antes de matar engenheiro

O veterano americano Adam W. Purinton alvejou fatalmente o indiano Srinivas Kuchibhotla no interior de um bar em Kansas

Um veterano da Marinha dos EUA matou um engenheiro indiano e feriu outro no interior de um bar em Kansas, gritando “saia do meu país!”, momentos antes de atirar nas vítimas, segundo testemunhas e a polícia. Adam W. Purinton, de 51 anos, morador em Olathe, foi acusado de tentativa de homicídio de dois homens no Austin’s Bar & Grill: Alok Madasani, de 32 anos, morador em Overland Park, e Ian Grillot, de 24 anos, que tentou intervir.

Srinivas Kuchibhotla, de 32 anos, engenheiro da companhia Garmin, natural da Índia, foi fatalmente alvejado. O colega engenheiro, Madasani, e Grillot foram hospitalizados e se recuperam.

As autoridades federais estão investigando com a polícia local para determinar se o crime, que chocou a opinião pública na Índia, foi motivado por preconceito racial. Os representantes dos consulados indianos em Houston e Dallas foram até Kansas City para se encontrar com Madasani e ajudar a trasladar o corpo de Kuchibhotla para sepultamento na Índia, informou o porta-voz Vikas Swarup.

Grillot, que tentou defender os indianos no bar, foi considerado um herói pela mídia local.

“A decência e humanidade sempre triunfam no final, mas não sem dificuldade e sacrifício”, disse o ativista Jayaprakash Narayan, que elogiou a bravura de Grillot.

“Os Estados Unidos são uma nação de imigrantes e acolhe pessoas de todas as partes do mundo para visitar, estudar e viver. As autoridades americanas investigarão completamente o caso, embora reconhecemos que a justiça seja consolo pequeno para as famílias em luto”, disse MaryKay Carlson, chefe do Departamento de Assuntos Comunitários.

O pai da vítima, Jaganmohan Reddy, disse que tomou conhecimento do crime através de seu filho mais velho, que mora em Dallas. O filho caçula havia se mudado para os EUA em 2008 para cursar o mestrado.

“Mas, ele nunca teve problemas”, disse ele.

Reddy acrescentou que o tiroteio foi claramente motivado por preconceito racial, frisando que tais incidentes vêm ocorrendo com cada vez mais frequência depois das mudanças políticas recentes nos EUA.

“Essa é a primeira vez que algo assim acontece em nossa família. O Trump é a única razão atual”, desabafou um parente da vítima. “Uma pessoa racista disse: ‘saia do meu país!’ e mirou em meu irmão e o amigo dele”.

Segundo testemunhas, Purinton aparentemente foi expulso do bar na noite de quarta-feira (22) antes do tiroteio, publicou o jornal Washington Post.

“Ele parecia meio perturbado”, disse o cliente do bar Garret Bohnen. “Ele começou a beber muito rápido”.

O atirador teria retornado ao bar, onde disse desaforos raciais a Kuchibhotla e Madasani, incluindo comentários que sugeriam que as vítimas fossem naturais do Oriente Médio. Quando o tiroteio começou, Grillot, que Bohnen descreveu como “amigo de todos”, interveio heroicamente.

O veterano da Marinha, especialista em IT e antigo controlador de voo, teve a fiança estabelecida em US$ 2 milhões.