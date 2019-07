Ativista brasileira disputa à vaga na Secretaria de Educação em NH

Para disputar a vaga para concorrer ao cargo, Renata Olszewski precisa inicialmente de 50 votos

A ativista Renata Olszewski disputará a vaga na Secretária Municipal de Educação de Nashua (NH). Ela conversou com a redação do jornal Brazilian Times e explicou um pouco mais sobre a sua campanha e o que pretende fazer caso seja eleita. Para poder concorrer, ela lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: encurtador.com.br/zGM27; cujo objetivo é angariar US$ 2.500. Até à tarde de quinta-feira (25), haviam sido arrecadados US$ 120. Este dinheiro será usado para a produção e distribuição de panfletos, painéis, reuniões e etc.

“Caros amigos imigrantes, estou me candidatando à Secretaria de Educação de Nashua e preciso do seu apoio. Por favor, me ajude com uma contribuição para a minha campanha. Aqui estarei representando os imigrantes. Acredito que filhos de imigrantes latinos precisam ver seus pais em posição de liderança. Eles precisam ver que têm as mesmas oportunidades que as crianças de famílias americanas têm.

Nós precisamos de um currículo que não só prepare os estudantes para o segundo grau, mas para ter uma geração de profissionais futuros que mais do que capaz de tolerar pessoas de cor e de qualquer raça. Não precisamos ensinar tolerância e sim aceitação.

O professor deve ser pago o suficiente para ter 100% de dedicação para ensinar. Sei que professores precisam de outro trabalho, além de ensinar na escolas.

Também deveria haver melhores serviços de saúde mental com quadro adequado de conselheiros para as nossas crianças que sofrem de depressão devido às situações que o país está sofrendo na imigração”, postou Olszewski no GoFundMe.com.

A Secretaria de Educação é formada por 5 membros e a brasileira tenta uma vaga. Ela afirma que é importante oferecer aos pais uma pessoa que fale a língua portuguesa para auxiliar na interação entre os pais e escolas. Para disputar a vaga para concorrer ao cargo, Renata precisa inicialmente de 50 votos. Após passar por este processo, ela seguirá para a eleição que acontece em 5 de novembro, quando precisará em torno de 3 mil votos para se eleger.