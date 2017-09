Ativistas buscam dados sobre batidas do ICE

ONGs querem transparência no que diz respeito às batidas migratórias

Vários grupos defensores dos direitos dos imigrantes preencheram pedidos baseados no Ato de Liberdade de Informação (FIA) junto a 24 escritórios do Departamento de Imigração (ICE) espalhados pelo país, incluindo em Chicago (Ill.). Os grupos buscam transparência no que diz respeito às batidas planejadas pela administração Trump exigindo que as autoridades revelem os planos relativos às batidas massivas que amedrontam inúmeros imigrantes que temem estar no lugar errado na hora errada.

“Enquanto os defensores dos imigrantes tentam descobrir quaisquer caminhos que permitam ver o que o ICE está fazendo e como poderemos informar isso às nossas comunidades”, disse Van Huynh, advogado de imigração.

Os veículos de comunicação americanos divulgaram que o ICE planejava uma série de batidas migratórias em todos os EUA em setembro, mas cancelou os planos devido à passagem dos furacões Harvey e Irma. Os ativistas acusam a administração Trump de operar secretamente quando o assunto é imigrantes indocumentados.

“Devido a retórica contra a imigração e uma agenda operada através de decretos de lei, isso definitivamente incita o medo em nossa comunidade”, disse Huynh.

O guatemalteco Anebal Fuentes está em processo de deportação. Ele tem vivido clandestinamente nos EUA desde 2003. Há 4 anos, ele foi vítima de uma batida realizada pelo ICE quando agentes de imigração bateram na porta da casa dele procurando por outra pessoa.

“Quando eles (agentes) foram ao apartamento, eles assumiram o controle, tiraram uma máquina para colher as minhas impressões digitais, me informaram que eu estava preso e me detiveram”, relatou.

Juntando-se à luta pela transparência por parte do ICE, Fuentes se recusa a ter medo. Ele nutre esperanças de não ser deportado.

“Eu tenho fé que isso não acontecerá, por isso continuo lutando contra uma organização para que isso não aconteça”, concluiu Fuentes.

Legenda:

Foto: Nas batidas, os agentes do ICE prendem todos os indocumentados encontrados no local