Ativistas de NY querem agentes do ICE fora dos tribunais

Advogados realizarão uma manifestação em frente ao Brooklyn Borough Hall

Na quinta-feira (7), advogados e ativistas defensores dos direitos dos imigrantes realizarão uma manifestação cujo objetivo é impedir que os agentes do Departamento de Imigração (ICE) realizem prisões no interior ou arredores de tribunais. O protesto foi motivado pela detenção de um imigrante mexicano que compareceu à Corte para uma audiência de rotina.

Genaro Rojas Hernandez, de 30 anos, foi preso na terça-feira, 28 de novembro, quando ele chegou à Corte Criminal do Brooklyn para uma audiência relacionada à violência doméstica. O juiz disse ao advogado de Hernandez que agentes do ICE estavam local para prender o cliente dela, mas que ela teria tempo de explicar a ele os seus direitos. Quando ela saiu da sala com Genaro, os agentes imediatamente o prenderam e impediram que a advogada falasse com ele.

“A Sociedade de Ajuda Legal dos advogados tem a obrigação ética e constitucional de aconselhar e representar os nossos clientes e é exatamente isso que eles estão tentando fazer”, disse Tina Luongo, advogada do departamento de Prática de Defesa Criminal da ONG. “Apesar de compreendermos a posição da administração do tribunal, de que os guardas são responsáveis pela segurança no tribunal, a presença do ICE compromete isso e a integridade do nosso sistema judiciário”.

Após a prisão de Hernandez, centenas de advogados de defesa realizaram uma passeata em protesto. Eles caminharam até o escritório do promotor público distrital do Brooklyn e exigiram que a administração dos tribunais e a Juíza Chefe Janet DiFiori impeçam que as Cortes colaborem com os agentes do ICE.

“O nosso sindicato defenderá os nossos clientes até o final”, disse Deborah Wright, presidente da Associação dos Advogados de Ajuda Legal/UAW 2325 (ALAA). “Os nossos membros no Brooklyn que caminharam hoje o fizeram em protesto contras as políticas discriminatórias que separam famílias e restringem os nossos clientes do acesso à justiça”.

O Promotor Público Distrital do Brooklyn Eric Gonzalez disse que a prisão de Hernandez “negou o processo duplo tanto da vítima quanto do réu”.

“Tais ações impedem que as vítimas denunciem abusos e ameaçam a segurança pública. Eu me junto aos outros promotores públicos no pedido ao ICE de reconsiderar essa política errônea e pare de realizar batidas no interior dos tribunais”, disse Gonzalez através de um comunicado.

A ALAA está organizando a manifestação de quinta-feira (7), cujo objetivo é cancelar a política que permite que os agentes do ICE entrem nos tribunais de Nova York. O protesto ocorrerá no Brooklyn Borough Hall, à 1:00 pm, informou o sindicato.