Ativistas de Seattle protestam contra política migratória de Trump

A manifestação serviu também para criticar uma gama ampla de políticas adotadas pela Casa Branca

No domingo (15), centenas de pessoas protestaram em Seattle (Wash.) contra a política migratória do Presidente Donald Trump. Os ativistas pediram à administração atual para reverter várias iniciativas que impedem a viagem ou entrada de refugiados nos Estados Unidos e ameaçam outros de deportação.

O motivo da manifestação foi o último decreto de lei assinado pelo Presidente na quarta-feira (11) que limita ainda mais as viagens e entrada de refugiados, entretanto, o protesto serviu também para criticar uma gama ampla de políticas adotadas pela Casa Branca. Líderes defensores dos direitos dos imigrantes, sindicatos e entidades religiosas aproveitaram para criticar o plano de construção de um muro ao longo de toda a fronteira com o México, o cancelamento do Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), o qual protege da deportação 800 mil jovens indocumentados, e o excesso de força usado por policiais nas comunidades formadas por minorias sociais.

“Essa é a hora de coragem moral”, disse o Iman Jamal Rahman. As pessoas devem ouvir, acrescentou, “as vozes daqueles que são marginalizados e vulneráveis”.

O dono de uma dessas vozes se pronunciou. Paul Quiñones Figueroa, que imigrou com a família do México aos 7 anos, está entre os chamados Dreamers, ou seja, jovens beneficiados pelo programa DACA. Em setembro, Trump anunciou que cancelará o DACA, levantando a possibilidade de até 800 mil jovens serem alvo de deportação depois que a permissão de trabalho de 2 anos expire. Figueroa, graduado pela Universidade Gonzaga e que trabalha como auxiliar administrativo em Olympia, disse que não planeja ir embora ou se esconder. “Nós nos recusamos a sermos empurrados de volta às sombras”, comentou.

O protesto da tarde de domingo (15) ocorreu no Westlake Park, que abrigou um dos primeiros protestos contra os decretos que limitam as viagens aos EUA por cidadãos naturais de alguns países de maioria muçulmana assinados por Trump em janeiro.

Anny Khan, uma das organizadoras do evento, reconheceu a dificuldade em mobilizar as pessoas. “Isso faz parte das pessoas não acompanharem as notícias”, disse ela. “As pessoas perdem a sensibilidade; elas não querem saber sobre isso”.

Antes da caminhada pelo centro financeiro de Seattle, a ativista pediu à audiência para mudar isso; para falarem em nome dos refugiados e imigrantes.

“Nós precisamos ouvir essas estórias”, acrescentou. “Nós precisamos colocar um rosto humano a esse sofrimento”.