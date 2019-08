Ativistas denunciam campanha de “caçador de ilegais” para xerife

Joe Arpaio anunciou que tentará o 7º mandato como xerife do Condado de Maricopa, no Arizona

Ativistas defensores dos direitos dos imigrantes e democratas denunciaram o pronunciamento de que Joe Arpaio, que foi condenado por desrespeitar ordens judiciais e depois perdoado pelo Presidente Donald Trump, estava concorrendo ao antigo emprego de xerife no Arizona. No domingo (25), ele anunciou que está concorrendo ao 7º mandato como xerife do Condado de Maricopa. A decisão ocorreu 2 anos depois que ele recebeu a clemência presidencial após ter sido preso por desobedecer ordens judiciais de deter pessoas que ele suspeitava de serem imigrantes indocumentados.

“O quanto alucinado você deve ser para ser removido do cargo pelos eleitores não por simplesmente fazer um trabalho horrível, mas por ser condenado por violar os direitos das pessoas e pensar que merece aquele emprego novamente”, postou no Twitter Alex Padilla, democrata e secretária de estado da Califórnia.

Alessandra Soler, diretora executiva da American Civil Liberties Union (ACLU) do Arizona, comentou que Arpaio era “racista”, portanto, não deveria assumir o cargo. “Quando o Arpaio fala sobre aqueles que ‘burlam as leis’, ele deveria referir-se a si mesmo. Depois de uma ação judicial contra ele e o escritório do xerife do Condado de Maricopa, um tribunal federal determinou que o escritório de Arpaio discriminou e prendeu ilegalmente latinos, violando os direitos constitucionais deles”, disse ela.

“O Presidente Trump pode tê-lo perdoado, mas aqueles que têm famílias e comunidades destruídas pelas táticas ilegais dele não”, acrescentou a ativista.

O tempo de Arpaio na função foi repleto de controvérsias e ações judiciais. Em 2011, o Departamento de Justiça (DOJ) decidiu o escritório do xerife do Condado de Maricopa tinha “uma cultura penetrante de discriminação contra latinos”.

Durante o discurso dele, Arpaio disse que “continuaria a lutar para fazer a coisa certa em prol do Arizona e EUA e, portanto, nunca se renderá”.

“Aqueles que burlarem a lei terão que lidar com esse xerife”, disse ele.