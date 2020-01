Ativistas encorajam latinos a atender agentes do Censo 2020 em NJ

O alerta foi dado por uma coalizão formada por autoridades eleitas e líderes religiosos latinos

Não importando se envolve imigrantes indocumentados ou cidadãos dos EUA, a contagem errada dos residentes em New Jersey no Censo 2020 poderá ter um impacto negativo em qualquer pessoa que vive, trabalha ou visita o estado. O alerta foi dado por uma coalizão formada por autoridades eleitas e líderes religiosos latinos, cuja missão é que a contagem seja a mais fiel possível em 2020.

Na segunda-feira (13), o Senador Federal Robert Menendez (D-NJ) e a Coalizão dos Pastores Latinos de New Jersey iniciaram a campanha de 1 ano de duração que visa conscientizar sobre a importância da contagem correta da população do estado, a qual determinará a liberação de verbas federais para uma variedade de projetos e serviços disponíveis a todos independente do status de residência, desde educação à manutenção de rodovias.

“Tudo, desde a sua biblioteca pública, escolas, verba para o Medicaid, transportes, buracos nas estradas”, detalhou Steven Sandburg, porta-voz de Menendez, no domingo (12). “Caso não tenhamos uma contagem exata, nós receberemos menos dinheiro e isso afeta a vida de todos”.

Em Newark, na segunda-feira (13), Menendez juntou-se às autoridades locais e líderes religiosos, incluindo o Reverendo Bolívar Flores, vice-presidente da Coalizão de Pastores Latinos de New Jersey & Ministros, para uma coletiva de imprensa na Iglesia de Dios Pentecostal Sinai Church.

Embora a contagem a cada 10 anos e a liberação de verba federal impacte todos no Estado Jardim, o Censo não pergunta o status migratório das pessoas e os organizadores explicaram que as campanhas de conscientização são voltadas à comunidade latina. Isso porque, segundo eles, os latinos tendem menos a atender os entrevistadores do Censo que baterem as portas; em parte devido à incerteza ou intimidação resultantes das políticas restritivas na imigração da administração Trump.

Durante as campanhas, os organizadores detalharam que os pastores divulgarão a mensagem “Saia Para Contar” durante os cultos; explicando o que está em risco. Os pastores pedirão aos fieis para não temerem os agentes do Censo. Além disso, os líderes religiosos enfatizarão que as perguntas são fáceis de responder e que esses dados não serão utilizados contra os próprios imigrantes.

A porta-voz da Coalizão, Wendy Martinez, disse que o Censo de 2020 é diferente de todos os outros para a comunidade latina. “Nunca antes na história moderna do nosso país a liderança religiosa seja tão importante na contagem do Censo como em 2020”, concluiu.