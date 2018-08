Ativistas fazem campanha para brasileiro na luta contra a leucemia

Thiago Marini Wilfer precisa encontrar um doador de medula óssea geneticamente compatível

A batalha travada por Thiago Marini Wilfer, de 34 anos, pai de 3 filhos, inspirou os voluntários da Fundação Icla da Silva a realizarem uma campanha de registro para potenciais doadores de medula óssea. O cadastro é gratuito e não importa o status migratório da pessoa no país.

A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos (leucócitos) de origem, na maioria das vezes, não conhecida. Ela tem como principal característica o acúmulo de células jovens (blásticas) anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. A medula é o local de formação das células sanguíneas, ocupa a cavidade dos ossos e é conhecida popularmente por tutano. Nela são encontradas as células mães ou precursoras, que originam os elementos do sangue: glóbulos brancos, glóbulos vermelhos (hemácias ou eritrócitos) e plaquetas.

. Causas:

As leucemias se originam de uma alteração genética adquirida, ou seja, não hereditária. A divisão e morte celular são controladas por informações contidas nos genes, dentro dos cromossomos. Erros que acontecem no processo de divisão da célula podem causar uma alteração genética que ativa os chamados oncogêneses, que promovem a divisão celular, ou que desativam os genes supressores de tumor, responsáveis pela morte celular (apoptose). Em ambos os casos há, então, multiplicação exagerada de uma mesma célula, levando ao surgimento do clone (câncer). Apesar de os especialistas saberem que existem alguns fatores de risco que propiciam o surgimento do câncer, a causa exata ainda é desconhecida.

. Alguns fatores de risco:

Tratamento anterior de câncer: As pessoas que tiveram certos tipos de quimioterapia e terapia de radiação para outros tipos de câncer têm um risco aumentado de desenvolver certos tipos de leucemia.

. Distúrbios genéticos: As anormalidades genéticas parecem desempenhar um papel no desenvolvimento da leucemia. Certas desordens genéticas, como a síndrome de Down, estão associadas a um risco aumentado de leucemia.

. Exposição a determinados produtos químicos: A exposição a determinados produtos químicos, como o benzeno – que é encontrado na gasolina e é usado pela indústria química – está associada a um risco aumentado de alguns tipos de leucemia.

. Fumar: Fumar cigarros aumenta o risco de leucemia mielóide aguda.

. História familiar de leucemia: Se os membros da sua família tiverem sido diagnosticados com leucemia, o risco de doença pode ser aumentado.

. Campanha beneficente:

Thiago precisa encontrar um doador 100% compatível para que tenha chance de cura”, explicou Roosevelt Ramos, da Fundação Icla da Silva nos EUA, à equipe de reportagem do BV. Ele acrescentou que, como a base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474. Necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio.

“Estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade, ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]