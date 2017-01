Ativistas organizam protesto antes da posse de Trump

As manifestações em Chicago (Ill.) fazem parte do Dia Nacional da Ação

Organizações comunitárias, religiosas e trabalhistas planejam um protesto no domingo (14) em apoio aos imigrantes, muçulmanos e refugiados. A manifestação tem como motivação o temor que esses grupos sejam atacados depois que o presidente eleito, Donald Trump, tome posse.

Chicago se juntará à outras cidades em todo o país que abrigarão protestos no mesmo dia, quase uma semana antes da cerimônia de posse na sexta-feira (20). As manifestações fazem parte do Dia Nacional da Ação, informou Lawrence Benito, chefe executivo do Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, durante uma conferência de imprensa, na quinta-feira (5).

“14 de janeiro é o dia de dar as mãos aos nossos irmãos imigrantes, refugiados, religiosos e trabalhadores e seus aliados para declarar, abertamente, que não permitiremos a criminalização, deportações em massa e ódio em nossas comunidades”, disse Benito. “Nós somos os nossos próprios protetores. Nós resistiremos. Nós continuaremos a lutar pela dignidade e respeito de nossas comunidades”.

“Nós continuaremos a nos organizar, acumular as forças capazes de mudar as nossas políticas migratórias falidas”, acrescentou.

Durante o protesto, os organizadores encorajarão a resistência às políticas as comunidades a lutar contra os ataques xenofóbicos, islâmicos e contra os imigrantes em níveis locais, estaduais e federais. Tais políticas incluem o limite da colaboração entre a polícia local e os agentes de imigração na luta contra as deportações e a permanência do programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA), do Presidente Barack Obama.

“Nós iremos encorajar a proteção do DACA e garantir que os municípios estejam focados em manter as nossas comunidades seguras ao invés de se dedicar à deportação de nossos vizinhos e despedaçar nossas famílias”, disse Érica Rangel, organizadora do Enlace Chicago. “Que todos os trabalhadores, incluindo os imigrantes, sejam capazes de se mobilizarem em prol de salários melhores, trabalhos sindicalizados que os tire da pobreza”.

Os ativistas protestarão contra qualquer tipo de registro de imigrantes oriundos de países muçulmanos e a disponibilização de “espaços seguros” em instalações públicas para que os imigrantes, muçulmanos e refugiados tenham acesso a apoio emocional e recursos informativos.

O protesto está marcado para ocorrer às 10:00 am na sede do Sindicato dos Professores de Chicago, na 1901 W. Carroll St., em Chicago (Ill.).