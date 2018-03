Ativistas pedem empresa de ônibus que não colabora com o ICE

Agentes de imigração têm realizado diversas batidas nos ônibus da Greyhound em busca de indocumentados

Advogados representantes de grupos defensores dos direitos dos imigrantes estão pedindo à uma companhia de ônibus para não permitir que agentes do Departamento de Imigração (ICE) embarquem em seus veículos para realizar batidas. Na quarta-feira (21), afiliados da American Civil Liberties Union (ACLU) em 10 estados enviaram uma carta à administração da Greyhound pedindo-lhe que cancelem a permissão dos agentes para embarcar nos ônibus sem uma ordem judicial ou na fronteira dos EUA.

Os advogados dizem que patrulheiros do Departamento de Proteção e Alfândega dos EUA (CBP) tem vasculhado os ônibus com mais frequência para verificar o status migratório dos passageiros, tendo como base a etnia ou aparência das pessoas. O CBP possui autoridade para realizar batidas migratórias e outras operações no perímetro de até 100 milhas (160 Km) nas fronteiras por terra ou mar, conforme as leis federais. Entretanto, a carta defende que tais estatutos não podem ferir a 4ª Emenda; a qual protege as pessoas e estabelecimentos comerciais contra buscas e confiscos ilegais.

Os ativistas denunciaram que as batidas já ocorreram em pelo menos 7 estados, incluindo Califórnia, Flórida e Vermont. Em fevereiro, ativistas na Flórida alertaram os imigrantes com relação as batidas migratórias ocorridas nas viagens de ônibus pelo estado.

A porta-voz da Greyhound, Lanesha Gipson disse através de um comunicado que a companhia coopera com os órgãos de segurança.