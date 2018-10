Ativistas pedem que condado na Virgínia limite colaboração com ICE

O Condado de Fairfax compartilha informações com as autoridades federais

Um grupo pequeno de ativistas defensores dos direitos dos imigrantes realizou uma manifestação em frente ao Centro Governamental do Condado de Fairfax, na Virgínia, antes que os moradores na jurisdição participassem de uma reunião pública. O objetivo do encontro foi permitir que a população local comentasse com o Comitê de Supervisores as políticas que permitem ao Condado compartilhar informações com as autoridades federais de imigração.

Muitas jurisdições na área, incluindo o Distrito de Columbia (D.C.) e os condados de Montgomery e Prince George, não acatam a maioria dos pedidos feitos pelo Departamento de Imigração (ICE). Geralmente, esses pedidos envolvem a detenção por tempo extra de imigrantes indocumentados para que eles possam ser transferidos para a custódia das autoridades migratórias federais. O Condado de Fairfax compartilha informações com as autoridades federais.

“Somente entre agosto e setembro, 73 imigrantes foram liberados diretamente para o ICE”, relatou Sookyung Oh, membro de uma associação coreana e asiático-americana que defende políticas progressistas. “Entre essas 73 pessoas liberadas ao ICE, 50 delas sequer tinham sido condenadas das acusações que pesavam contra elas”.

Sookyung acusou a Penitenciária de Fairfax de compartilhar com o ICE a data e horário que os detentos seriam liberados. Os ativistas querem que as autoridades carcerárias limitem as informações coletadas sobre o status migratório dos indivíduos detidos e somente compartilhem tais informações com as autoridades federais sob determinadas circunstâncias. Além disso, eles pedem ao Comitê de Supervisores que liberem fundos para a representação legal dos imigrantes que lutam contra a deportação.

“Nós sabemos que as pessoas estão sendo arrancadas de suas famílias pelo ICE nessas táticas típicas da Gestapo (polícia nazista), mas isso não deveria fazer parte desta comunidade”, disse Mary Lareau, do DMV Sanctuary Network, um grupo de líderes religiosos que se opõe às detenções e deportações.

“Ano passado, o Comitê de Supervisores do Condado adotou a resolução que determina que o Condado de Fairfax não era um “condado santuário”. A resolução alega que o Condado dá as boas vindas e celebra “as diferenças e culturas de todos”. Além disso, ela declara que o Condado “colabora com as autoridades federais nos casos criminais sérias todas as vezes em que é solicitado”.