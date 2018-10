Ativistas pedem que Greyhound pare de cooperar com o ICE

A companhia, com sede em Dallas (TX), recebeu petições que totalizaram 200 mil assinaturas

Na sexta-feira (19), o debate acirrado sobre a política migratória das autoridades federal atingiu a sede da companhia de ônibus Greyhound, em Dallas (TX). A empresa recebeu diversas petições pedindo-lhe que não permita que agentes do Departamento de Imigração (ICE) verifiquem o status migratório dos passageiros em seus veículos.

A Greyhound permite que os agentes do ICER embarquem rotineiramente em seus ônibus sem ordens de busca e interrogue os passageiros sobre o status migratório. André Segura, diretor legal da ACLU do Texas, disse durante uma coletiva de imprensa que, conforme a 4ª Emenda Constitucional, “a Greyhound pode se recusar a permitir que os agentes entrem em seus ônibus. Eles podem proteger os passageiros deles. Este não é um país de mostre-me seus papéis”, disse ele.

André juntou-se a outros ativistas no repúdio à colaboração da Greyhound com as autoridades federais, incluindo um imigrante que foi posto em processo de deportação depois de ter sido detido numa batida realizada num ônibus. Na coletiva de imprensa, foi instalado um painel com os dizeres: “Transporte e não deportação”. Também compareceu ao evento o Deputado Federal Juan Castro (D-San Antônio) e o chefe do Sindicato dos Transportes.

As petições pediram a Greyhound Lines Inc. que “pare de violar o direito constitucional dos passageiros ao permitir que os agentes da Patrulha da Fronteira (BP) embarquem nos ônibus, interroguem os passageiros e os prendam. As pessoas deveriam pegar os ônibus sem o medo de interrogação e prisão”.

Castro detalhou que os passageiros, incluindo cidadãos americanos, não deveriam ter que “provar a cidadania americana deles” simplesmente porque compraram um bilhete da Greyhound.

Os motoristas também estão aborrecidos, disse Karen Miller, presidente do Sindicato Local 1700 da Amalgamated Transit Union, em Memphis (Tenn.), que representa 3.500 motoristas, mecânicos e funcionários em terminais. As batidas acontecem “todos os dias e em qualquer lugar”, comentou.

“Hoje, nós estamos deixando claro”, acrescentou Karen. “Os motoristas de ônibus de todo o país estão dizendo a Greyhound que os ônibus dela precisam ser utilizados para o transporte e não deportação”.

A ACLU detalhou que as petições continham mais de 200 mil assinaturas e foram entregues à sede da empresa em Dallas (TX). A Greyhound foi fundada há mais de 1 século e tem como subsidiária a First Group PLC, com sede na Escócia.