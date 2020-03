Ativistas pedem suspensão de prisões do ICE em NJ

Mais de 40 organizações e ativistas dos direitos dos imigrantes, líderes religiosos e comunitários enviaram uma carta para o escritório do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês) em Newark (New Jersey) pedindo a implementação de medidas de emergência para proteger os detidos em centros de detenção do Covid-19, o Coronavírus.

Encabeçada pela American Friends Service Committee-Immigrants Rights Project (AFSC-IRP), que prove representação legal para imigrantes detidos e luta pelos direitos dos imigrantes, a carta pede que o ICE tome medidas para reduzir a disseminação do vírus e evitar que ele chegue aos centros.

Essas medidas incluem a libertação de todos os detidos imigrantes que estão sob custódia do ICE no estado de New Jersey, a suspensão de todos os check-ins, a suspensão de todas as atividades de fiscalização em todo o estado e a suspensão de deportações e transferências de detidos.

Centros de detenção e prisões representam um alto risco de surtos de doenças transmissíveis onde o distanciamento social e o auto isolamento não são possíveis.

Os centros de detenção de ICE em NJ já relataram vários casos positivos de COVID-19 entre os funcionários.

A carta destaca a urgência de o ICE fornecer informações claras sobre seus planos para lidar com casos de coronavírus nas suas instalações. Ela também cita o manuseio incorreto de outras doenças transmissíveis nessas instalações e a falta de transparência da agência no passado. As informações são do Brazilian Times.