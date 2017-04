Ativistas: Política migratória de Trump motiva fraudes

A Comissão Federal do Comércio (FTC) recebeu quase 1.100 denúncias relacionadas a serviços migratórios fraudulentos no ano fiscal de 2016

O espaço comunitário usado pela ONG Border Angels de San Diego (CA) lota durante as palestras grátis sobre imigração. Nas últimas semanas, até 40 pessoas compareceram a um workshop de ajuda migratória; em contras com as 2 ou 3 no passado, relatou o fundador Enrique Morones.

Atualmente, pessoas lotam eventos similares e relatam estórias de desespero, acrescentou o ativista: Alguém se ofereceu para “arranjar” os documentos migratórios deles por dinheiro. As vítimas pagaram entre US$ 500 e US$ 5 mil, então, o indivíduo desapareceu inexplicavelmente.

“Em tempos de confusão como agora, há pessoas que veem isso como a temporada ideal para se aproveitarem das vítimas”, disse Enrique ao canal NBC News.

Lesar os indocumentados vem ocorrendo há várias décadas, as a incerteza provocada pela política migratória da administração Trump tem feito com que órgãos governamentais e grupos de ativistas se preocupem com o número crescente de pessoas ludibriadas ou que busquem os serviços de indivíduos inescrupulosos.

“Nós nunca tivemos uma situação como essa devido ao efeito Trump”, disse Morones.

Além disso, a batalha judicial enfrentada pelos decretos de lei assinados pelo Presidente Donald Trump, que afetam refugiados e visitantes naturais de 6 países de maioria muçulmana, somente aumentou a confusão e expandiu o potencial para fraudes envolvendo vistos, green cards e outros documentos, alertam os ativistas.

Com as políticas migratórias de Trump encorajando o Departamento de Imigração (ICE) a realizarem batidas migratórias e o ataque às “cidades santuários”, as autoridades em Nova York receberam denúncias de indivíduos que fingem ser agentes do ICE para extorquir dinheiro dos indocumentados. O Procurador Público de Nova York Eric Schneiderman considerou os golpes “inconcebíveis”.

O ICE informou que os agentes do órgão nunca pedem dinheiro, muito menos ameaçarem deter ou deportar alguém se não forem pagos. As autoridades no Arizona também citou um esquema telefônico similar perpetrado por falsos agentes de imigração.

Em Utah, o recém fundado Refugee Justice League, formado por cerca de 80 advogados “pro bono” (que não cobram pelos serviços prestados), está alerta para tais situações. O grupo vem realizando palestras ao longo do mês de abril com o objetivo de informas os refugiados sobre os seus direitos.

“A região onde vivem os refugiados é perfeita para alguém que queira tirar vantagem”, disse o advogado James Mconkie.

Ele acrescentou já ter ouvido estórias sobre advogados que recebem dinheiro de refugiados quando o processo deveria ser grátis. Buscar ajuda não é uma questão de opção para algumas vítimas.

“Eles estão morrendo de medo da polícia e ao mesmo tempo não querem fazer nada errado”, relatou McConkie. “Ainda há esse choque cultural que divide como os refugiados percebem o cumprimento das leis”.

A Comissão Federal do Comércio (FTC) recebeu quase 1.100 denúncias relacionadas a serviços migratórios fraudulentos durante o ano fiscal de 2016. Entretanto, uma vez que nem todas as vítimas estão dispostas a denunciar experiências ruins, inúmeros golpes terminam impunes. As prisões e condenações por fraudes envolvendo documentos, relacionadas à apresentação de papéis falsos, fraudes de benefícios, relacionadas às informações enganosas em petições, dispararam durante a administração de George W. Bush. Os números aumentaram novamente durante parte da administração Obama, antes de caírem nos anos fiscais de 2014 a 2016.