Ativistas pró-imigração vandalizam campo de golfe de Trump

Os vândalos escreveram trechos do poema épico de Emma Lazarus

O campo de golfe do Presidente Donald Trump no Bronx (NY) foi pichado com frases a favor de uma reforma migratória. Um ou mais vândalos utilizaram tinta spray para escrever a primeira estrofe do poema de Emma Lazarus relacionado à Estátua da Liberdade.

O grafite foi encontrado na grama na altura dos buracos 8, 10 e 13 no Trump Golf Links em Ferry Point (NY) e foi denunciado ao Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

O poema “O Novo Colosso” de Emma está eternizado numa placa instalada aos pés da Estátua da Liberdade e inclui o trecho clássico que começa: “Dê-me os seus cansados, seus pobres, suas massas acuadas sonhando por respirar livres”.

As frases pintadas com spray foram:

“Diferente do gigante de bronze da fama grega;

Com membros conquistadores espalhando de terra à terra;

Aqui em nosso portão lavado pelas águas do mar e pôr do sol deve se levantar;

Uma mulher corajosa com uma tocha, cuja chama;

É a luz aprisionada e o nome dela;

A mãe dos exilados”.

Semana passada, a administração Trump anunciou planos de cancelar o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), o qual protege da deportação aproximadamente 800 mil imigrantes indocumentados que cresceram nos Estados Unidos. Os beneficiários do DACA correrão o risco de deportação a partir de março de 2018, a não ser que o Congresso aja primeiro.