Ativistas processam xerife por denunciar morador ao ICE

Susai Francis ficou detido tempo extra para que fosse entregue à imigração

A New York Civil Liberties Union (ACLU) de Nova York acionou judicialmente o Departamento do Xerife do Condado de Suffolk por manter detido um imigrante além do prazo para que ele pudesse ser entregue aos agentes do Departamento de Imigração (ICE). Os advogados da ONG tentam a liberação de Susai Francis, que estava detido na Penitenciária do Condado de Suffolk, após ter assumido a culpa por conduta desordeira e já ter cumprido a pena. Ao invés de ser libertado depois de ter assumido a culpa na segunda-feira (11), Francis foi detido por tempo extra pelo xerife e entregue aos agentes do ICE.

“Não somente as autoridades de segurança locais deveriam rejeitar a agenda da administração Trump de combate à imigração, mas a lei estadual é clara que as autoridades de segurança locais não podem violar os direitos das pessoas para acatar os pedidos do ICE”, disse Donna Lieberman, diretora executiva da ACLU-NY.

“O papel das autoridades de segurança locais é proteger e servir todos os nova-iorquinos e isso é incompatível com a detenção ilegal de nossos vizinhos e membros da família em favor da máquina de deportação do Trump”, acrescentou a ativista.

A ONG apresentou uma ação judicial contra o escritório do xerife, argumentando que a autoridade abusou de sua autoridade. Depois que a NYCLU e outros grupos demonstraram preocupação similar em 2014, o departamento havia parado de acatar as ordens do ICE, entretanto, após a eleição de Trump, o escritório do xerife reverteu o curso, liderando uma onda de detenções. Em 2017, o escritório do xerife do Condado de Suffolk recebeu mais pedidos de detenção do ICE do que qualquer outra jurisdição no estado de Nova York, informou Lieberman.

Francis, que é natural da Índia, é pai de 2 filho, sendo um cidadão norte-americano nato. Ele vive em Long Island (NY) há 21 anos.