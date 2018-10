Ativistas protestam contra restrições para obtenção do green card

Cerca de 100 pessoas se reuniram no Great Hall, em Boston (MA)

Na segunda-feira (15), o Prefeito Martin J. Walsh, vereadores municipais e ativistas comunitários criticaram a proposta da administração Trump de dificultar para os imigrantes que recebem determinados benefícios sociais obterem a residência legal permanente (green cards). Walsh, discursando durante uma manifestação ocorrida no Great Hall, no interior do mercado Faneuil Hall, em Boston (MA) considerou as mudanças propostas pela administração envolvendo as aplicações para o green card uma “desgraça”.

“Isso irá prejudicar as mães que tentam alimentar os filhos, avós que tentam obter cuidados básicos de saúde para suas necessidades”, disse Martin, filho de imigrantes. “Esses são os nossos amigos. Esses são os nossos vizinhos, Essas são pessoas que frequentam a igreja conosco. Essas são pessoas que amamos. Essas são pessoas com quem interagimos todos os dias. Esses são seres humanos”.

Ele encorajou a multidão de cerca de 100 pessoas, muitas delas exibindo cartazes com os dizeres: “Defenda as famílias imigrantes”, para criticarem a proposta e alertar os imigrantes que atualmente recebem os benefícios para não cancelá-los enquanto a proposta de mudança continue pendente.

A ação mais recente no combate à imigração clandestina e diminuição da imigração legal por parte da administração Trump, o Departamento de Segurança Nacional (DHS) apresentou no sábado (22) uma proposta polêmica. O projeto de lei permitiria que as autoridades negassem a residência permanente aos imigrantes legais, casos os familiares deles obtivessem cupons para alimentos, subsídio em remédios controlados, auxílio habitação (Section 8), Medicaid, Medicare, Obamacare e outros benefícios sociais que não incluam dinheiro. Esses benefícios seriam considerados “fatores altamente negativos” na aquisição da residência legal permanente ou vistos de estadia temporária.

A proposta, sujeita a um período de comentários públicos, tende a ser desafiada nos tribunais. Ativistas defensores dos direitos dos imigrantes alegam que tal medida afastará famílias carentes de programas que elas necessitam desesperadamente com receio que a ajuda ponha em risco a aquisição da residência legal permanente (green card). O website político postou que a possibilidade de aprovação da proposta já fez com que alguns imigrantes recusassem ajuda governamental, até leite em pó para bebês, pois muitos deles temem que isso prejudique a possibilidade de obtenção do green card.

A secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, alegou que a proposta “promove a independência dos imigrantes e protege os recursos finitos ao garantir que os estrangeiros não se tornem um peso para os contribuintes americanos”.

Ativistas rebateram que inúmeras pessoas temerosas de terem vistos e o green card negados sejam coagidos a sair de programas públicos de ajuda, mesmo que corram o risco de perder a casa ou até mesmo passar fome. Marielena Hincapie, diretora executiva do National Immigration Law Center, considerou a proposta “um ataque desumano contra a saúde e bem-estar de inúmeras famílias imigrantes por todo o país”.