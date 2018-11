Ativistas protestam contra xerife “caçador de ilegais” em MA

O Xerife Thomas Hodgson tem sido criticado por cooperar com o Departamento de Imigração (ICE)

Manifestantes se reuniram na quinta-feira (22) em frente à casa de um xerife de Massachusetts para protestar contra as prisões que seu departamento fez para ajudar as autoridades federais de imigração. Cerca de 20 ativistas enfrentaram a manhã fria diante da residência de Thomas Hodgson, xerife do Condado de Bristol, em Dartmouth (MA), um republicano conhecido por suas posições rígidas sobre a imigração. Eles seguravam faixas que diziam: “Xerife Hodgson, pare de separar famílias” e “Condado de Bristol, termine seus acordos com o ICE”.

A polícia disse que o protesto foi pacífico e nenhuma prisão foi registrada.

Hodgson tem sido criticado por cooperar com o Departamento de Imigração (ICE), ordenando a seus representantes que prendam pessoas visadas pelo ICE para deportação. Em junho, ele foi acionado judicialmente num tribunal federal.

O protesto foi organizado pelo FANG Collective, um grupo formado por ativistas de Rhode Island que realiza manifestações em prol da justiça social não violentas.

“Eu desejei a eles um feliz Dia de Ação de Graças e disse a eles que era muito legal a visita”, ironizou Hodgson ao jornal The Boston Herald, acrescentando que ele teria feito mais peru se soubesse que o grupo de 20 manifestantes estava chegando.

Mas Nick Katkevich, um membro do FANG Collective, afirmou que Hodgson “não disse uma palavra para nós”.

“Eles têm o direito de protestar”, disse Hodgson. Mas disse estar preocupado com outras manifestações em todo o país que ele disse que poderiam se tornar “perigosas”.

“Toda vez que você reunir grupos de pessoas, as coisas podem mudar rapidamente para uma mentalidade de multidão”, disse Hodgson. “A América é melhor que isso”.

Katkevich rebateu: “Acho que interromper as férias dele por 30 minutos é definitivamente apropriado porque ele está atrapalhando a vida das pessoas todos os dias”. Ele acrescentou que Hodgson está “violando os direitos humanos” ao “separar as famílias todos os dias”.

Katkevich disse que o grupo leu uma carta escrita por detentos do ICE por um alto-falante do lado de fora da casa de Hodgson. Ele disse que o FANG quer que o Condado de Bristol cancele seu acordo com o ICE.

Figuras políticas conservadoras têm sido os temas recentes de uma série de ataques pessoais desde junho, quando a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, foi confrontada em um restaurante na Virgínia e pediu para sair. No mesmo mês, a secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, foi abordada em um restaurante mexicano e o consultor sênior da Casa Branca, Stephen Miller, foi chamado de fascista enquanto jantava em um restaurante mexicano diferente.

Em setembro, o senador Jeff Flake, do Arizona, foi confrontado em um elevador por duas manifestantes durante as audiências de confirmação do Senado da Suprema Corte de Justiça, Brett Kavanaugh. No início deste mês, o apresentador da Fox News, Tucker Carlson, foi ameaçado por manifestantes que gritavam ameaças fora de sua casa em Washington, D.C.

Jessica Vaughan, diretora de estudos de políticas do Centro de Estudos de Imigração, disse que “nunca é apropriado” que os manifestantes apareçam em sua casa. Ela alegou que a política de imigração em questão serve para manter a comunidade segura, e acrescentou que aqueles que se opõem a ela devem “tentar obter informações sobre o programa e como ele funciona”.