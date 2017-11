Ativistas são presos em protesto a favor dos “Dreamers”

Os manifestantes pressionaram para que Paul Ryan ponha o DREAM Act para votação

Na quarta-feira (15), 19 pessoas foram presas durante um protesto a favor de mudanças na política migratória do lado de fora do escritório do porta-voz Paul Ryan (R-Wis.), em Washington-DC. Eles pressionavam para que Ryan coloque o DREAM Act para votação e foram acusados de tumultuar, obstruir ou incomodar, detalhou o porta-voz da Polícia do Capitólio.

Os 19 ativistas detidos representam organizações asiático-americanas e foram liberados também no final de quarta-feira. Eles protestavam a favor da aprovação “integral” do DREAMAct, o qual permite a possibilidade de adquirir a cidadania americana pelos imigrantes indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância sem a prioridade do aumento da segurança na fronteira com o México, algo que os legisladores republicanos tem insistido na inclusão em uma proposta de reforma migratória.

Os legisladores vêm trabalhando na tentativa de chegarem a um acordo desde que o Presidente Donald Trump anunciou em setembro que cancelaria o “Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)”. O programa protege do risco de deportação cerca de 800 mil jovens indocumentados. Trump deu aos congressistas o prazo de 6 meses para que eles aprovem um projeto de lei que proteja aqueles afetados pela ordem executiva assinada por ele.

“A administração Trump continua a semear o medo em nossas comunidades de imigrantes e refugiados. Hoje e todos os dias, até que os suprematistas brancos estejam fora do governo, nós protegeremos e defenderemos as nossas famílias, amigos e comunidades do ódio, violêncisa, racismo e xenofobia”, disse um dos ativistas.

Aproximadamente, 16 mil imigrantes asiáticos se beneficiaram com o DACA.