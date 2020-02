Ativistas se mobilizam para a reforma da “Don Bosco Soup Kitchen”

Diariamente, os voluntários e fiéis atendem cerca de 60 pessoas na Paróquia da Our Lady of the Valley Church, em Orange (NJ)

De segunda à sexta-feira, das 9:30 am às 11:30 am, e aos sábados, das 9:30 am à 12:30 pm, a “Don Bosco Soup Kitchen”, mantida pela Paróquia da Our Lady of the Valley Church, em Orange (NJ), oferece refeições grátis aos idosos e comunidade carente. Aos sábados, o café da manhã é servido às 9:30 am e o almoço às 11:30 am. Diariamente, os voluntários e fiéis que atuam na obra atendem aproximadamente 60 pessoas.

A ação necessita de voluntários para as terças, quintas-feiras e sábados, além de doações para a reforma e compra de utensílios novos (industriais) para a cozinha. Em virtude disso, foi iniciada no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://olvsalesianchurch.org/don-bosco-soup-kitchen, cujo objetivo é angariar US$ 2 mil. Até à tarde de quarta-feira (26), foram arrecadados US$ 1.622. Além disso, são aceitas doações de caldo de frango ou carne (enlatados, cubos ou pó), óleo para cozinhar, vegetais, carne e qualquer tipo de alimento e bebidas (não alcóolicas).

“A Our Lady of the Valley Church (Don Bosco Soup Kitchen) alimenta de 50 a 60 pessoas de segunda a sábado. A equipe e os voluntários está atualmente usando utensílios domésticos desatualizados e seus fornos constantemente não estão funcionando adequadamente. A Soup Kitchen precisa de aparelhos comerciais para melhor atender às necessidades das pessoas.

A Our Lady of the Valley Church orgulha-se de seu ministério de ajuda aos menos afortunados da região. Através dos tempos eles continuam sendo uma forte força estabilizadora no Valley. A Soup Kitchen oferece um refúgio onde as pessoas podem desfrutar de uma refeição quente e um local acolhedor, onde podem relaxar e experimentar o espírito familiar oferecido pelos voluntários generosos, igrejas vizinhas e diferentes grupos das áreas próximas. Por favor, considere fazer uma doação que irá alimentar os necessitados e fortalecer o espírito humano”, diz a postagem no GoFundMe.com.

A Our Lady of the Valley Church fica localizada na 510 Valley St., em Orange (NJ). Contato: https://olvsalesianchurch.org/