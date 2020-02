Ator brasileiro atuará com Tom Hanks no filme “News of the World”

O carioca Ruy Ennes, de 36 anos, também participou do longa-metragem “Rock Will Never Die”, no qual interpreta um cantor de rock frustrado

Desde os 8 anos de idade, o ator Ruy Ennes, de 36 anos, natural do Rio de Janeiro, já atuava com o apoio dos pais. Após formar-se em artes cênicas no Brasil e mudar-se para Nova York para dar continuidade aos estudos, estar no filme do diretor Quentin Tarantino representa um marco à carreira dele.

“Meus pais me matricularam desde criança em diversas escolas de teatro e de interpretação pelo mundo e, por causa dessa trajetória, vim morar há 10 anos em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Era um sonho, pois o mundo todo está aqui, trabalhando e produzindo por 24 horas”, disse Ennes durante entrevista à edição brasileira da revista Marie Claire, em agosto de 2019.

Ruy se formou pela tradicional Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), fundada em 1983, onde estudaram diversos profissionais de destaque na dramaturgia no Brasil. Posteriormente, cursou dramaturgia na Universidade Havard, em Massachusetts, na Actors Studio em Nova York e NYFA em graduação para interpretação para cinema. Numa dessas escolas o brasileiro conheceu produtores que o levaram a interpretar um cowboy na obra “Era uma vez Hollywood”, filme tributo à era de ouro de Tinseltown.

“Na Actors, conheci muitos produtores que me indicaram para um teste no filme. Também pedi que minha assessoria me indicasse e passei. Foi algo surpreendente estar nesta produção, foi tudo positivo. É o sonho de qualquer ator ter esta oportunidade. Abracei de todas as formas e estou emocionado”, relatou o ator.

A expectativa de Ruy para o lançamento no Brasil é grande, “acredito que terá um faturamento importante para o cinema”, afirma. O longa-metragem de Tarantino ultrapassou a marca de US$ 100 milhões de bilheteria da América do Norte. Este é o 4º longa do diretor a chegar aos US$ 100 milhões. Apenas durante o terceiro final de semana em cartaz na América do Norte, o filme arrecadou US$ 11,6 milhões, elevando o total para US$ 100,3 milhões.

Além disso, Ruy filmou em Los Angeles (CA) o longa-metragem “Rock will never die”. Na obra, o ator vive um cantor de rock frustrado. Ele confirmou acordo com o estúdio Universal Pictures para participar do elenco de “News of the World”, dirigido por Paul Greengrass e protagonizado por Tom Hanks. A estreia do longa-metragem está prevista para 25 de dezembro de 2020. Recentemente, o brasileiro foi elogiado por críticos da indústria cinematográfica e convidado pela produção do Oscar, ele participou da cerimônia de premiação no domingo (9), em Los Angeles (CA).