Ator estrela de Hollywood revela que é indocumentado

Bambadjan Bamba é um “DREAMer”, pois foi beneficiado pelo programa DACA

Um ator que já participou de numerosas séries de TV famosas e filmes nos EUA revelou que é indocumentado na esperança de influenciar o impasse migratório. Bambadjan Bamba, cujo currículo inclui “Os Sopranos”, NCIS, e Suicide Squad (2016), decidiu falar sobre seu status migratório em resposta à decisão do Presidente Donald Trump de cancelar o Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA). O programa protege da deportação jovens indocumentados que imigram aos Estados Unidos ainda na infância, como foi o caso de Bamba.

“Os imigrantes não são criminosos”, disse ele ao jornal The Los Angeles Times. “Nós não estamos aqui para pegar o trabalho de vocês. Nós estamos aqui para retribuir. Nós não somos simplesmente mexicanos ou latinos. Nós somos negros também”.

“Nós somos do Oriente Médio, da Ásia também”, acrescentou. “Nós somos os seus vizinhos, seus doutores, os professores de seus filhos e, algumas vezes, estamos nas TVs em suas casas, personagens que vocês amam. Nós somos simplesmente mais um de vocês”.

Bamba, de 35 anos, tinha 10 anos quando a família dele imigrou da Costa do Marfim fugindo do redemoinho político que ocorreu depois que o primeiro presidente na história do país, Félix Houphouêt Boigny, morreu em 1993, relatou o ator ao jornal.

Ele se manteve discreto com relação a ser indocumentado desde então, entretanto, sentiu que era hora de revelar esse segredo depois da decisão de Trump de cancelar o DACA; o qual o então Presidente Baracka Obama criou em 2012.

“Está é a sua vez de fazê-lo. Você tem que fazê-lo”, relatou Bamba. “Eu olho para a minha filha e penso: Se eu não fizer isso e o DACA for cancelado, eu poderei ser separado (dela). Nós simplesmente não sabemos o que acontecerá, então, eu prefiro sair e lutar”.

Bamba, cuja carreira artística começou em meados de 2000, também já contracenou nas séries ER, CSI, Grey’s Antimony e o drama “Contagion” (2011), estrelando os atores Gwyneth Paltrow e Kate Winslet. Além disso, ele aparecerá na obra “Black Panther” em 2018.