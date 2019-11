Através da arte, Projeto Cura busca ajuda na luta contra o câncer

Este ano, a iniciativa estará presente no “Ready for Christmas” (Pronto para o Natal, em inglês), evento cultural que acontece em Miami (FL)

Unir pessoas que buscam um mesmo propósito, transformar em ações sentimentos como amor, esperança, vontade de ajudar o próximo. Essa tem sido a proposta do Projeto Cura, uma instituição que busca levantar fundos para o desenvolvimento de pesquisas na luta contra o câncer. A ideia é sensibilizar o maior número de pessoas através da música, dança, teatro e da arte de todas as formas.

Este ano, a iniciativa estará presente no “Ready for Christmas” (Pronto para o Natal, em inglês), evento cultural que acontece em Miami (FL) e é organizado pela Associação Brazil Foundation. Parte da bilheteria será revertida para o Projeto Cura.

“A iniciativa nasceu para ser uma peça transformadora dentro da sociedade. Por isso, a arte foi escolhida como a principal ferramenta de conscientização”, explica Fernanda Schwyter, fundadora do Projeto Cura. “Somos uma plataforma de interação e engajamento, que usa música, arte, design, esporte, moda e eventos para envolver pessoas e embaixadores na luta contra o câncer. Por isso, é uma honra contar com a parceria da Brazil Foundation”, acrescentou.

. Sobre o Projeto Cura:

O Projeto Cura tem como objetivo angariar fundos para a pesquisa clínica contra o câncer no Brasil. Para isso, a ONG busca unir ciência e criatividade como suas principais ferramentas de conscientização para a importância dessa causa. A iniciativa tem ligação com a Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG), organização sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver, conduzir e coordenar estudos acadêmicos e pesquisas clínicas na América Latina.

O “Ready for Christmas” acontecerá em ‪13 de dezembro, às 8:00 pm, no Miami Dade Auditorium, na 2901 Flagler St., Miami (FL). Este ano, o evento contará com o show da cantora e compositora Marger e do pianista e maestro José Negroni e sua banda de jazz, indicada três vezes para o Grammy Latino. Outras informações e ingressos podem ser encontrados no link:

https://brazilfoundation.org/event/ready-for-christmas/?lang=pt-br.