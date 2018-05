Atriz brasileira é destaque no filme “Deadpool”

A carioca Morena Baccarin mudou-se para os Estados Unidos com a família aos 7 anos de idade

A atriz carioca Morena Silva de Vaz Setta Baccarin, de 38 anos, participa é destaque mais uma vez no cenário hollywoodiano. Ela estrelou no filme “Deadpool”, da Marvin Comics, e seu rosto é cada vez mais familiar ao público americano. Morena saiu do Rio de Janeiro e mudou-se com a família para os Estados Unidos quando tinha 7 anos de idade, indo morar em Nova York. A brasileira tornou-se célebre pelo papel de “Inara” Serra na série de televisão “Fire Fly”, no filme Serenity (2005), baseado na série, no papel de “Anna” na série “V”, no papel de “Ádria” em Stargate SG-1 e por seu trabalho na série dramática “Homeland”. Ela trabalha no seriado “Gotham”, no papel da Dra. Lee Thompkins.

Filha do jornalista Fernando Baccarin e da também atriz Vera Setta, Morena estudou na Juilliard School, em Manhattan (NY), e foi colega de escola da também atriz Claire Danes, com quem contracenou na série “Homeland”. Seu nome foi escolhido por sua mãe, que ao saber que a maquiadora com quem trabalhou tinha batizado sua filha de “Morena”, gostou da ideia e decidiu fazer o mesmo.

Ela trabalhou, desde o ano 2000, como atriz no circuito off-Broadway, onde chegou a substituir nos ensaios de uma peça de Tchecov, a atriz Natalie Portman e contracenou com Meryl Streep, de quem recebeu então um elogio indireto: “Ninguém pode ficar doente aqui, pois os substitutos são melhores que nós”. Apesar disto, ganhava mal pelos trabalhos e resolveu experimentar e conseguir algo melhor em Los Angeles (CA), em 2001, dando a si mesma um prazo de 7 dias para conseguir algo. Em menos de uma semana, contudo, fez um teste para “Firefly”, sendo então contratada, fazendo parte do elenco da série de ficção científica ambientada no ano 2517, interpretando “Inara Serra”, uma cortesã de luxo. Ela fez também aparições em seriados como “The O.C.” e “How I Met Your Mother”.

Também em 2001, ganhou o prêmio de melhor atriz no Wine Country Film Festival pelo seu trabalho no filme “Way Off Broadway”. Mais tarde interpretou “Adria”, uma personagem meio humana e meio alienígena, no seriado “Stargate SG-1. Com o lançamento da série “V”, em 2009, onde interpreta a antagonista principal, como “Anna”, a líder da raça extraterrestre que planeja conquistar a Terra, teve seu rosto estampado em todos os lugares e mídias, numa projeção que a surpreendeu ao longo da carreira. Graças à série, Baccarin foi indicada, em 2010, ao “Screen Awards” como atriz revelação. Em 2014, ela foi anunciada para integrar o elenco principal de “Warriors”, uma série médica da Rede ABC. Morena casou-se em 2011 com o escritor e diretor Austin Chick. Desta união tiveram um filho, Julius, em 2013. Morena e Austin separaram-se em junho de 2015. Em 2015, Austin pediu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. Desde agosto de 2015 tem um relacionamento com o ator Bem McKenzie. Os dois são parceiros de cena na série “Gotham” e juntos têm uma filha.