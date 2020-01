Atropelado, brasileiro desperta do coma em Massachusetts

Matthew de Oliveira, de 18 anos, permanece internado no Lahey Hospital Medical Center, mas já responde gesticulando as mãos

No sábado (7), o estudante Matthew de Oliveira, de 18 anos, morador em Waltham (MA), sofreu um acidente de trânsito e passou vários dias em coma induzido no Lahey Hospital Medical Center, em Burlington (MA). Na ocasião, ele pilotava seu patinete elétrico (Scooter) quando foi atingido por uma caminhonete, na esquina das ruas Lowell e Cushing. O acidente ocorreu aproximadamente às 12:30 da tarde, quando ele seguia para um banco.

Os policiais acionados ao local encontraram o brasileiro ensanguentado e desacordado.

“Ele estava usando capacete, mas, infelizmente, de alguma forma, bateu a cabeça”, relatou Geisalberto de Oliveira, pai de Matthew, frisando que “os bombeiros estavam muito próximos e a ambulância também”, portanto, o rápido atendimento salvou a vida do jovem.

Após ter dado entrada no hospital, o estudante foi submetido a vários exames e uma tomografia computadorizada revelou que ele havia sofrido um grave sangramento cerebral.

Oliveira é aluno do Ensino Médio (High School), além de membro do Corpo de Treinamento de Oficiais Júnior da Reserva e planejava ingressar no Exército após concluir os estudos.

Os médicos que cuidam do brasileiro disseram que o tempo está do lado dele devido à sua idade. O pai, popularmente conhecido na comunidade como “Alberto”, destacou que o filho tem força e determinação para sobreviver.

“Se Deus está tentando me dar uma lição, ele escolheu o cara certo”, comentou. “Porque o Matthew é forte”.

A fé e oração de parentes e amigos deram resultados, pois Oliveira acordou do coma e está se recuperando bem. O jovem continua internado, mas já responde gesticulando as mãos.

. Campanha beneficente:

Para ajudar a pagar as despesas médicas, os familiares de Matthew iniciaram no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://bit.ly/2SBuxqJ, cujo objetivo é angariar US$ 50 mil. Até a tarde de segunda-feira (30), haviam sido angariados US$ 37.726. Os pais do jovem, Alberto e Neri, agradeceram, através das redes sociais, a todos na comunidade pela solidariedade e apoio.