Augusto Amador é reeleito vereador do Ironbound

O representante do bairro do Ironbound conquistou 51% dos votos, ou seja, 1.824 votos

Dois membros do Conselho Municipal de Newark, partidários do Prefeito Ras Baraka, venceram as eleições na noite de terça-feira (12), e terão mandatos de 4 anos supervisionando a maior cidade de New Jersey. A disputa mais acirrada, na zona leste de Newark, o Vereador Augusto Amador venceu por pequena margem de votos seu oponente, Anthony Campos, ex-diretor de polícia da cidade. Amador obteve 51% dos votos (ou 1.824 votos), revelaram resultados preliminares, com 96% dos relatórios dos distritos eleitorais.

Anteriormente, Amador e Campos não conseguiram mais de 50% dos votos nas eleições de maio, portanto, sendo necessária a eleição de terça-feira. No Ironbound, a disputa colocou os dois membros da comunidade portuguesa um contra o outro, numa região que vivencia a renascença, mas também temores da gentrificação, ou seja, o encarecimento dos imóveis tornando inviável que famílias de baixa renda vivam na área.

Uma nova vereadora representará a região central de Newark, supervisionando a onda de desenvolvimento na região. LaMonica McIver, que concorreu na chapa e é ex-aluna de Baraka, venceu as eleições de terça-feira contra o adversário Shawn McCray. As contagens preliminares do Condado de Essex revelaram que McIver obteve 56% dos 2.802 votos, com todos os distritos contados. Ela é a diretora do Departamento das Escolas Públicas de Montclair e uma das administradoras da Fundação “Acredite em Newark”.

“Estou me sentindo incrível”, disse McIver na noite de terça-feira (12). “Foi uma campanha gratificante, uma experiência gratificante”.

“A região central estava procurando um novo rosto, alguma consistência na liderança e (os moradores) estavam prontos para algo novo”, disse ela. Entre as prioridades dela está a geração de mais empregos para os moradores, ruas mais seguras e limpas e foco na juventude da cidade.

A ex-vereadora da região central, Gayle Chaneyfield Jenkins, concorreu sem sucesso contra Baraka para o cargo de prefeito, deixando vago o cargo de vereador na zona central da cidade.

O vereador da zona oeste, Joseph McCallum Jr., também derrotou a oponente Tomecca “Mecca” Keyes, membro da Coalizão do Clube de Quarteirões no Centro de Vailsburg. Keyes concorreu na chapa de Chaneyfield Jenkin e foi a única candidata do grupo a chegar às finais. Keyes montou uma campanha forte contra McCallum, que concorreu contra dois de seus antigos assessores: Marcellus Allen e Artice Norvell, nas eleições de maio. Resultados preliminares do Condado de Essex revelaram que McCallum conquistou 56% dos 2.461 votos, com todos os distritos contados.

Apesar de todos os três vencedores de terça-feira (12) terem concorrido na chapa de Baraka em maio, em postagens recentes no Facebook e no site “Team Baraka”, os eleitores foram incentivados a apoiar McCallum e McIver. Aparentemente omitido nos materiais de campanha para o segundo turno; o Vereador Amador, provavelmente, enfrentou a disputa mais acirrada. Entretanto, um porta-voz da campanha “Team Baraka” disse que Amador foi apoiado e endossado pelo Prefeito.