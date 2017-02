Augusto Amador realizará campanha de naturalização no Ironbound

O evento comunitário acontecerá na sede do Clube Açores, em Newark, e os participantes receberão um guia informativo sobre cidadania

O vereador Augusto Amador realizará em 12 de março, domingo, entre as 9:00 am e a 1:00 pm, no Clube Açores, em Newark, uma campanha de naturalização destinada aos residentes na cidade. Os candidatos à cidadania serão auxiliados, gratuitamente, no preenchimento do formulário de N-400 e receberão um guia informativo sobre cidadania.

Os residentes legais permanentes (portadores do green card) deverão trazer os seguintes documentos:

. Cartão verde (green card);

. Passaporte(s) (novos e vencidos);

. Cheque ou Money Order no total de US$ 725 em nome de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS);

. 2 (duas) fotos tipo passaporte. A fotógrafa Vera Reis estará no local atendendo os presentes e

. Cartão da Social Security.

. Medo de Trump:

Mesmo depois de eleito, a postura do Presidente Donald Trump com relação à imigração tem gerado insegurança entre os portadores do green card e, consequentemente, motivando muitos deles a aplicarem para a cidadania dos EUA. Durante seus comícios de campanha, o magnata do mercado imobiliário equiparou os imigrantes mexicanos aos traficantes de drogas e estupradores e isso motivou Virgílio Herrera, de 49 anos, a participar do workshop em Long Beach (CA), em 2016. Ele trabalha nos campos de extração de petróleo em Bakersfield e entrou clandestinamente nos EUA vindo do México há 35 anos. Ele e sua esposa conquistaram o green card graças ao programa de anistia do então Presidente Ronald Reagan, assinado em 1986. Apesar de eles terem vários filhos nascidos nos EUA, o casal nunca se tornou cidadão, em parte devido aos US$ 680 cobrados na época pela aplicação. O preço atual é US$ 725.

“As coisas são diferentes agora”, disse Herrera. “Nós precisamos ser a voz para aqueles que não têm. O Donald Trump soa como o Hitler”.

Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 733-3665 e o Clube Açores fica localizado no 142 Wilson Avenue, em Newark.