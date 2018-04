Aumenta a aceitação de celulares em escolas

Quase 80% delas proibiam os aparelhos em 2009, entretanto, caindo para 35% ao longo dos 10 anos

Enquanto inúmeros distritos escolares por todos os EUA ainda proíbem o uso de telefones celulares nas dependências das escolas, estudos recentes revelaram que os aparatos móveis estão conquistando aceitação em todos os níveis educacionais. O número de escolas que não permite o uso de celulares está caindo consistentemente, com 66% proibindo entre 2015 e 2016; em contraste com mais de 90% entre 2009 e 2010, segundo o estudo realizado pelo National Center for Education Statistics.

Especificamente, as escolas secundárias apresentaram as quedas mais sensíveis. Quase 80% proibiam os aparelhos em 2009, entretanto, caindo para 35% ao longo dos 10 anos, revelou a pesquisa. Em New York City, que possui o maior distrito escolar do país, a proibição geral foi abandonada em 2015. O Prefeito Bill de Blasio cumpriu uma promessa de campanha; alegando que os celulares nas escolas permitem que os pais mantenham contato com os filhos. Nova York permite que cada escola escolham suas políticas. Entretanto, as diretrizes do Departamento de Educação proíbem o uso durante provas, em banheiros, sala de armários e durantes treinamentos de emergência.

Mais educadores estão utilizando os aparatos móveis como ferramentas educacionais; alegando que eles permitem acesso a dicionários, tecnologia de traduções e conexão direta com outras tecnologias em sala de aula. Entretanto, muitos educadores citaram o aumento dos casos de “cola” e distrações, como as redes sociais. Liz Kolb, professora de tecnologias da educação da Universidade de Michigan e que tem estudado o uso de celulares em escolas desde 2004, relatou ainda haver dificuldades em encontrar o equilíbrio.

“Você vê distritos escolares enfrentando dificuldades com isso, agora que suspendemos a proibição, como nós administraremos isso e criaremos uma política que não distraia, mas que ainda assim seja uma ferramenta de comunicação e aprendizado útil”, disse Kolb.