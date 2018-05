Aumenta prisões de indocumentados sem antecedentes criminais

Quase 2 terços de todos os imigrantes presos pelo ICE entre outubro de 2017 e abril de 2018 não cometeram crimes

Os agentes do Departamento de Imigração (ICE) aumentaram a detenção de imigrantes indocumentados em antecedentes criminais, apesar de a administração Trump ter prometido focalizar nos estrangeiros que cometeram crimes. Os dados divulgados pelas autoridades migratórias revelaram que quase 2 terços de todos os imigrantes presos pelo ICE entre outubro de 2017 e abril de 2018 não tinham antecedentes criminais. Tal índice representa um pulo de 21% com relação ao mesmo período entre 2016 e 2017 e um aumento de 13% no período posterior. O órgão frisou que alguns dos detidos foram acusados de crimes, mas ainda foram julgados.

O diretor do ICE, Corey Price, disse durante uma coletiva de imprensa que a ambrangência do órgão havia “se estreitado” durante a administração Obama, mas que desde então foi alterada a política de focalizar simplesmente em estrangeiros que cometeram crimes.

“Caso as pessoas tenham violado as nossas leis migratórias, elas são prioridade agora”, disse Price aos repórteres.

Apesar de mais indocumentados sem antecedentes criminais estarem sendo presos, o número de deportados se mantém praticamente o mesmo. No geral, cerca de 54% dos indocumentados deportados durante a primeira metade do ano fiscal de 2018 tinham antecedentes criminais; um índice que se manteve no ano anterior.

Trump elogiou os esforços do ICE em focalizar nos imigrantes envolvidos em gangues de rua como a MS-13 em comentários feitos na Casa Branca, na quarta-feira (16).

“Você não acreditaria como essas pessoas são más”, disse o Presidente. “Estas não são pessoas. Estas são animais e nós iremos tirá-las do país num nível que jamais aconteceu antes”.