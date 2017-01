Aumenta a relutância da polícia em colaborar com a imigração

Na região metropolitana de Boston (MA), o ICE teve 59 pedidos negados para manter os imigrantes presos por mais tempo

As autoridades migratórias tem enfrentado cada vez mais resistência da parte da polícia na região metropolitana de Boston (MA) quando perdem para manter presos imigrantes para possível deportação. A relutância verificada na área contrasta com a queda nacional no número de pedidos negados ao Departamento de Imigração (ICE) pelas autoridades locais.

Os dados do ICE revelam que o escritório do órgão em Boston, que cobre toda a Nova Inglaterra, teve 59 pedidos negados para manter os imigrantes presos por mais tempo, em 2016, sendo 56 negações em 2015 e somente 18 em 2014. Em contrapartida, o índice de negações ao ICE em nível nacional despencou de 10.701 em 2014, 8.546 em 2015 e 2.008 em 2016.

Jessica Vaughan, diretora do Centro de Estudos Migratórios (CIS), alegou que o índice de negações na região de Boston é preocupante, depois que o ICE decidiu focalizar somente nos imigrantes com antecedentes criminais.

“Eles estão focalizando no pior dos piores”, disse Vaughan. “Se eles estiverem rejeitando até esses pedidos, deve ser questionado que risco à segurança pública eles estão criando”.

Um artigo especial publicado pelo jornal The Boston Herald revelou que Massachusetts deportou o menor número de imigrantes indocumentados que qualquer outro estado na nação em 2016 e ficou em 3º lugar na concessão de asilo. As Cortes de imigração no estado deportaram somente 26.9% dos indocumentados que compareceram perante a elas, ou seja, o nível mais baixo nos EUA e muito menor que a média nacional de 46.4%.

O aumento da negação dos pedidos de detenção na região metropolitana de Boston coincide com a implantação das políticas santuários em muitas cidades que protegem os imigrantes não criminosos da deportação. Além disso, uma decisão do tribunal estadual determina que os suspeitos não devem ser mantidos sem fiança simplesmente porque o ICE emitiu um pedido de detenção por tempo prolongado.

O xerife do Condado de Bristol, Thomas Hogdson, que propôs a utilização dos detentos na construção de um muro ao longo da fronteira com o México, disse que sempre colabora com os pedidos do ICE. Ele alegou que ignorar os pedidos do ICE cria um abismo prejudicial entre as autoridades de segurança locais e nacionais.

O ICE considera um pedido “negado” todas as vezes que os imigrantes que o órgão pede para serem mantidos detidos são liberados antes que os agentes possam pegá-los. A polícia de Boston rebateu respondendo que está de mãos atadas, pois os comissários que determinam fianças são quem decide se algum requisitado pelo ICE é liberado.

Amy Grunder, do Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalitiion (MIRA), disse que a posição com relação às ordens de prisão emitidas pelo ICE restaurou a confiança entre a polícia local e as comunidades imigrantes.

“Eu acho que isso indica uma boa política; é isso que eu acho que indica”, disse ela. “Pois, os recursos da polícia estão sendo utilizados para proteger as comunidades e é para isso que serve a polícia. Ela não está aqui para fazer cumprir as leis migratórias”.