Autoridades alertam para onda de calor em NJ

O aviso se estende aos condados de Hudson, Bergen, Essex e Union

O calor e a humidade provocarão outra onda de calor por todo o estado de New Jersey na quinta-feira (13), fazendo com que o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitisse uma série de avisos de alerta na região. O alerta passou a vigorar a partir das 11 horas da manhã para os condados de Camden, Gloucester, Mercer e o noroeste de Burlington, onde a temperatura tende a atingir os 90º graus (32º Celsius) e a sensação térmica entre 100º graus (37º Celsius) e 105º graus (40º Celsius).

Além do alerta para a onda de calor nas regiões oeste de New Jersey, que se mantém ativo até às 8 horas da noite de quinta-feira (13), ele se estendeu para os condados de Hudson, Bergen, Essex e Union. O Alerta entrou em vigor na tarde de quarta-feira (12) e permanecerá até às 6:00 pm de quinta-feira.

O NWS informou que as áreas cobertas pelo aviso de alerta poderão ter temperaturas próximas aos 95º graus (35º Celsius) e a humidade alta fará com que a sensação térmica fique entre 97º graus (36º Celsius) e 102º graus (39º Celsius).

. Possibilidade de chuvas:

Com a massa de ar tropical passando sobre New Jersey, existe a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas na quinta-feira (13). Embora a temperatura tenda a cair na sexta-feira (14), oscilando entre 70º graus (21º Celsius) e 80º graus (26º Celsius) na maioria das regiões norte e central do estado. A humidade permanecerá alta e existe também a possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas durante o dia. Algumas pancadas de chuva na quinta e sexta-feira podem ser fortes, com ventos fortes, raios frequentes e queda pequena de granizo, segundo os especialistas.