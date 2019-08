Autoridades alertam para possível “praga” de inseto em NJ

O “spotted lanterfly” é uma espécie invasora e pode destruir a agricultura e árvores frutíferas

Inseto considerado invasor, conhecido em inglês como “spotted lanternfly”, começou a se espalhar mais do que antes por mais áreas em New Jersey, criando riscos para a agricultura e árvores frutíferas. A presença mais recente do inseto foi confirmada no Condado de Camden, fazendo com que as autoridades públicas alertassem os residentes para ficarem alertas.

“Caso você o veja, mate-o”, disse Dan Keashen, porta-voz do Condado de Camden. “Esses insetos devem ser eliminados e destruídos. Eles são espécies invasoras. Eles podem provocar caos na agricultura e podem destruir em massa as colheitas”.

Além de matar os insetos, esmagando ou com o uso de inseticida, Keashen disse aos residentes no Condado de Camden para informarem o incidente ao entomologista local através do tel.: (856) BADBUG (833-223-2840) ou enviar um e-mail para: [email protected]

As autoridades informaram que “spotted lanternflies” foram vistos nos condados de Burlington, Camden, Hunterdon, Mercer, Salem, Somerset e Warren, mas até o momento não foi verificado nenhuma proliferação descontrolada ou prejuízos na agricultura no estado. Durantes meses recentes, os insetos têm infestado a região de Lehigh Valley no leste da Pensilvânia.

Os especialistas temem que os insetos se agarrem nos pinheiros vendidos como árvore de Natal e se reproduzam no interior das residências durante o inverno. Entretanto, não há denúncias de que isso tenha ocorrido. Independente isso, as autoridades informaram que o inseto está se alastrando rápido através da região leste da Pensilvânia e rumando vagarosamente na direção de New Jersey, onde poderá pôr em risco uma grande variedade de vegetais e árvores frutíferas.

“Nós precisamos da ajuda de vocês”, postou a administradora do Condado de Camden, Carmen Rodriguez, no Facebook. “A ajuda do público na identificação precoce dos locais onde esse inseto está será fundamental para impedir o alastramento”.

Apesar de ser uma espécie invasora, o “spotted lanterfly” não pica animais ou seres humanos.