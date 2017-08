Autoridades alertam para riscos de afogamento

Durante os meses de calor, aumenta o movimento de veranistas em praias, rios, baias e lagos

Nessa semana, dois homens morreram afogados em um balneário no Condado de Cape May (NJ), informaram as autoridades. Na tarde de segunda-feira (31), o Departamento de Polícia de Sea Isle City respondeu à emergência médica na 86th Street Beach, onde salva-vidas e veranistas faziam massagem cardíaca e respiração boca-a-boca em Brian Zwaan, de 58 anos, morador em Berwyn (PA). O incidente ocorreu às 2:45 pm e Brian foi levado ao Cape May Regional Center, onde faleceu às 4:40 pm, detalhou a polícia. A autópsia revelou que ele morreu em decorrência de ferimentos na cabeça e pescoço complicados pelo afogamento.

Já o corpo de Jeffrey Wilkens, de 31 anos, foi encontrado boiando na água na noite de quinta-feira (3) por pessoas que caminhavam na praia. Em um caso separado, a polícia respondeu a um incidente ocorrido à 1:40 pm, na quarta-feira (2), na 59th Street Beach, onde uma testemunha relatou que um homem de 74 anos foi arrastado por uma onda grande e ficou submerso por um período de tempo. Com a ajuda de nadadores que estavam próximos, as autoridades localizaram o indivíduo e o tiraram da água para fazer massagem cardíaca e respiração boca-a-boca. Ele foi levado de helicóptero ao Atlantic City Medical Center, onde não resistiu e faleceu, informou a polícia. A identidade dele não foi divulgada, pois a família ainda não havia sido notificada.

Ambas as mortes foram consideradas acidentes, informou a polícia.

Segundo as autoridades, Wilkens, morador em Illinois, estava desaparecido desde 8:15 da noite de terça-feira (1), quando entrou na água próximo ao Steel Pier. Uma mulher que estava com ele alertou as autoridades que ele estava desaparecido depois que não retornou à praia. O corpo da vítima foi encontrado a vários quarteirões de distância de onde desapareceu. A Guarda Costeira procurou a vítima durante várias horas por ar e mar, antes de suspender as buscas na quinta-feira (3). A Polícia Estadual de New Jersey e a Patrulha de Atlantic City Beach também participaram das buscas.

“Nós estendemos nossas profundas condolências aos familiares e entes queridos afetados por essa tragédia”, disse o Capitão Scott Anderson, da Guarda Costeira do Setor Delaware Bay. “Como membros do serviço de atendimento às emergências, é sempre uma decisão difícil cancelar uma busca”.

Somente na praia de Long Branch, 525 vidas foram salvas por salva-vidas no verão de 2014. Todos os anos, veranistas de todas as partes dos EUA visitam as 141 milhas de litoral em New Jersey.