Autoridades alertam para riscos de golpe da pirâmide em MA

Brasileiros denunciaram à polícia que foram vítimas do esquema na região de Martha’s Vineyard (MA)

O Departamento de Polícia de Oak Bluffs (OBPD), na região de Martha’s Vineyard (MA), alertou a população local de que tem recebido várias denúncias de brasileiros que alegam ter sido vítimas da pirâmide financeira. Eles alegam que foram abordados por pessoas que prometem lucros “fantásticos” e “rápidos” em investimentos de quantia baixa.

As autoridades locais detalharam que um indivíduo oferece investimentos no valor mínimo de US$ 1.2 mil, o qual gerará lucros até 8 vezes mais altos em até 45 dias, detalhou o Tenente Tim Williamson, encorajando as pessoas a denunciarem, caso sejam abordadas por golpistas.

. O perigo das pirâmides:

Um esquema em pirâmide conhecido também como pirâmide financeira, é um modelo comercial previsivelmente não sustentável que depende basicamente do recrutamento progressivo de outras pessoas para o esquema, a níveis insustentáveis. Nos EUA, a Comissão Federal de Comércio (FTC) dá dicas para identificar aqueles que parecem ser esquemas em pirâmide. Esquemas em pirâmide existem há pelo menos um século e, em diversos países é considerado criminoso.

O esquema de pirâmide pode ser mascarado com o nome de outros modelos comerciais que fazem vendas cruzadas tais como o marketing multinível (MMN). Porém, é importante salientar o modelo de Marketing Multinível é lícito e visto como o negócio do século 21. A maioria dos esquemas em pirâmide tira vantagem da confusão entre negócios autênticos e golpes complicados, mas convincentes, para fazer dinheiro fácil. A ideia básica por trás do golpe é que o indivíduo faz um único pagamento, mas recebe a promessa de que, de alguma forma, irá receber benefícios exponenciais de outras pessoas como recompensa. Um exemplo comum pode ser a oferta de que, por uma comissão, a vítima poderá fazer a mesma oferta a outras pessoas. Cada venda inclui uma comissão para o vendedor original. Segue alguns exemplos comprovados de pirâmide: MinerWorld, TelexFree, essa envolvendo milhares de brasileiros, Telexbit, Kriptacoin e muitas outras.