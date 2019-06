Autoridades de LA acusam subúrbios de “expulsarem” moradores de rua

Os legisladores municipais acusam cidades vizinhas de transportarem os moradores de rua para Los Angeles (CA)

A parte debaixo do viaduto da rodovia 405 Freeway que passa por cima da Venice Boulevard, em Los Angeles (CA), tornou o epicentro do número crescente de moradores de ruas no sul da Califórnia. A rodovia funciona como uma divisória de dois mundos completamente diferentes. No lado norte da rua famosa está Los Angeles e uma calçada lotada de barracas surradas pelo sol, sacos de dormir sujos, bicicletas em vários estados de deterioração e até algumas pranchas de surfe pertencentes aos sem-teto que vivem sob o viaduto. Já no lado sul está Culver City, capital mundial do cinema e um oásis repleto de subúrbios luxuosos. Recentemente, o lado de Culver City estava completamente livre de qualquer sinal de moradores de rua, a não ser por somente 1 barraca.

Cenas como essa são frequentes em toda a região metropolitana de Los Angeles, onde barracas de moradores de rua têm proliferado por toda a cidade, enquanto em subúrbios vizinhos como Culver City, Manhattan Beach e Rancho Palos Verdes esses acampamentos não são vistos. Essa disparidade tem enfurecido os legisladores municipais de Los Angeles. Eles alegam que os vizinhos de Los Angeles não estão apenas se eximindo da responsabilidade com relação a proliferação dos moradores de rua na região, mas estão empurrando deliberadamente os sem-teto de volta para Los Angeles.

“Eles (autoridades municipais) estão afrouxando e alguns não estão fazendo quase nada”, disse Branimir Kvartuc, porta voz da Prefeitura de Los Angeles.

“Alguns deles (legisladores) estão tirando os moradores de rua de suas cidades e os levando para o lado de Los Angeles”, disse o membro do Conselho Municipal, Joe Buscaino.