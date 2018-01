Autoridades de NJ reduzem limites de velocidade por causa da neve

O limite máximo na NJ Turnpike e na Garden State Parkway foi baixado para 45 mph

Na manhã de quarta-feira (17), a queda da neve fez com que as autoridades diminuíssem o limite de velocidade em algumas rodovias e pontes na região norte de New Jersey. O limite máximo de velocidade na NJ Turnpike e na Garden State Parkway, entre a praça do pedágio Asbury em Tinton Falls e a divisa com Nova York, foi baixado para 45 mph.

Todas as 4 pontes administradas pelo Delaware River Port Authority, as Bem Franklin, Walt Whitman, Commodore Barry e Betsy Ross, tiveram o limite baixado para 35 mph. Os caminhões estão jogando sal ao longo da Garden State Parkway no sentido norte na altura da saída 143 na cidade de Irvington, segundo o website do departamento estadual de transportes (511nj.org).

A tempestade acumulou até 6 polegadas (15.2 cm) de neve durante a madrugada em algumas regiões de New Jersey atrasando a abertura de escolas. Além disso, ocorreram retenções na Rota 1&9 e na Garden State Parkway devido ao volume de tráfego.

O NJ Transit permitiu que os passageiros que embarcam nas linhas de ônibus 196 e 197 a pegarem o trem. Ambas as rotas originam em Warwick (NY). O órgão não registrou atrasos em trens, ônibus e VLT.

A queda de neve tende a parar no início da tarde.