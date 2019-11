Autoridades fecham ruas para gravação de filme em Newark

As vias ficarão fechadas ao tráfego entre segunda-feira (18) e sexta-feira (22)

Na sexta-feira (15), os oficiais do Departamento de Polícia de Newark anunciaram que, devido à gravação de um filme em vários locais da cidade, não haverá estacionamento nas seguintes ruas durante o horário designado. O fechamento das vias ocorrerá nos seguintes dias e horários: Das 6:00 pm às 7:00 pm, de segunda-feira, 18 de novembro, à sexta-feira, 22 de novembro.

Broad Street, entre a 3rd Avenue e a 4th Avenue (lado oeste).

Broad Street (meio quarteirão, lado leste) entre a 3rd Avenue e a 4th Avenue (lados norte e sul).

3ª Avenida entre Mount Pleasant Avenue e Broad Street (lado sul).

Mount Pleasant Avenue entre a 4th Avenue e a 3rd Avenue (lado oeste).

Mount Pleasant Avenue (meio quarteirão, lado leste) entre a 3rd Avenue e a 4th Avenue (lados norte e sul).

