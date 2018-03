Autoridades: Ladrões estão “pescando” cheques de caixas postais

Os “pescadores” de cartas usam um barbante amarrado a algo grudento, ou seja, uma garrafa coberta com cola ou objeto parecido

A idosa Arlene Mangino, de 70 anos, monitora com atenção a conta bancária dela. Quando um cheque de US$ 382,61 em nome do Bank of America não foi descontado, ela tentou descobrir o que aconteceu. Mangino havia posto o envelope com o cheque numa caixa dos correios numa rua em Bloomfield. Talvez, a demora na entrega se devesse às sucessivas tempestades de neve em New Jersey, foi informada, então, ela continuou a monitorar online a conta. Após duas semanas, o cheque foi descontado, mas não pelo destinatário original.

“Quando eu cliquei para mais informações, a imagem do cheque revelou que o nome Bank of America foi apagado, substituído por um nome falso e, então, sacado na boca do caixa”, relatou ela.

Algo estava errado. A conta dela foi paralisada por proteção e ela preencheu um boletim de ocorrência policial. O banco até devolveu-lhe o dinheiro. Mangino contou o caso a um amigo que lhe informou que ela pode ter sido vítima de “pescaria” nas caixas de correio.

“Os ladrões põe um varinha ou cordão com algo adesivo na ponta, então, os inserem nas caixas postais em busca de cheques”, relatou.

O amigo acrescentou que o mesmo aconteceu com ela também em Bloomfield e que o serviço postal e a polícia estavam vigiando as caixas de correio. O diretor de segurança pública Samuel Anthony DeMaio confirmou que o departamento dele investigava o caso.

“Nos fomos alertados pelo Serviço de Inspeção Postal que um desses aparatos foi encontrado no interior de uma caixa postal na região norte da cidade”, disse ele.

A polícia monitorou algumas caixas, acrescentou, entretanto, nada foi encontrado e ninguém foi detido.

. Como funciona o golpe:

O golpe é relativamente simples. O ladrão usa um barbante amarrado a algo grudento, ou seja, pode ser uma garrafa coberta com cola, armadilha para camundongos ou outro item. Uma vez pronto, eles tentam pegar as correspondências nas caixas postais que ficam nas ruas. Quando os criminosos conseguem um cheque, eles tentam sacá-lo depois de alterar o nome do recipiente e até mesmo o valor, por exemplo, acrescentando zeros e transformando um cheque de US$ 20 em US$ 200 ou até US$ 2,000.

Esse tipo de crime vem ocorrendo nas últimas semanas na região norte de New Jersey, informou Greg Kliemisch, porta-voz do Serviço de Inspeção dos Correios dos EUA. Já foram recebidas denúncias de casos ocorridos nos condados de Bergen, Union, Passaic, Middlesex e Essex, entretanto, os nomes das cidades não foram citados para não comprometerem as investigações.

O Serviço de Inspeção também colou avisos nas coisas para que os remetentes não coloquem correspondências depois do último horário de coleta, fins de semana e véspera de feriados para que elas não passem a noite nas ruas. As denuncias de qualquer atividade suspeita podem ser feitas diretamente através da hotline: 1(877) 876-2455.