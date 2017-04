Avança extensão do PATH até área sul de Newark

O projeto incluirá um novo parque de manobras dos trens e a modificação das plataformas já existentes na Penn Station de Newark

O projeto de US$ 1.7 bilhão que é parte principal do plano do Port Authority para 2017-2026 e visa a melhoria do transporte público na zona sul de Newark avançou a primeira etapa. O diretor executivo do Port Authority, Pat Foye informou que o plano de 10 anos pede US$ 32 bilhões de verba para investimentos que visam modernizar a infraestrutura do transporte na região.

“Esse projeto melhora o acesso ao Aeroporto de Newark ao mesmo tempo que estende a linha do PATH em Newark”, disse Foye.

A Senadora Teresa Ruiz, que representa o 29º Distrito Legislativo de Newark, aplaudiu a ação tomada pelo Port Authority em avançar o projeto. “O transporte de massa é fundamental para a economia do nosso estado e a expansão do PATH até o Aeroporto de Newark terá impacto positivo na cidade e região”, comentou. “Esse investimento proverá a viagem única da parte baixa de Manhattan (NY) até o Aeroporto de Newark e permitirá que os trabalhadores utilizem o sistema PATH. Além disso, ajudará a incentivar a revitalização da Zona Sul, onde uma nova estação de trem estará localizada”.

A estação nova do PATH na região sul da cidade ficará nas imediações da Dayton Street, mas ainda há diversos fatores a serem resolvidos antes que as obras da nova estação comecem. O Port Authority informou que a revisão do relatório de impacto ao meio-ambiente deve ser concluída ao mesmo tempo em que a autorização que será concedida pelo comitê do órgão.

No geral, o projeto incluirá um novo parque de manobras dos trens e a modificação das plataformas já existentes na Penn Station de Newark para acomodar o aumento do fluxo de passageiros no local. A votação do Port Authority, na sexta-feira (28), provê verba para avançar o projeto através de plantas preliminares e a revisão da análise de impacto ambiental. Ela inclui verba para os serviços ambientais e de transporte, incluindo trabalhos de engenharia preliminares, assim como programas e projetos de serviços administrativos.

Atualmente, a linha PATH Newark ao World Trade Center termina na Penn Station de Newark. O projeto a estenderá até a estação de monotrilho do Aeroporto Internacional de Newark. Uma vez aprovada, a construção da extensão deverá começar em 2020 e a inauguração em 2026. A nova estação reduzirá o congestionamento no tráfego e favorecerá o meio-ambiente, pois motivará os passageiros a utilizarem o transporte público.