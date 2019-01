Baker promete vetar carteiras para indocumentados em MA

O Governador adiantou que não assinaria um projeto de lei que concedesse o documento aos indocumentados que residem no estado

O Governador Charles Baker disse que “certamente vetará” um projeto de lei que concederia a carteira de motorista aos imigrantes indocumentados que moram em Massachusetts. Críticos da proposta alegam que ela tornaria o estado num imã para fraudes.

“Eu certamente vetaria uma legislação que vai além daquilo em que trabalhamos com a Legislatura com base bipartidária para vigorar”, disse Baker na quinta-feira (24). “Eu quero dizer, a lei a qual assinamos basicamente determina que você deve ter presença legal em Massachusetts para adquirir a carteira de motorista durante o período em que você deve estar legalmente. Eu acho que essa a resposta legal”.

A postura política de Baker foi divulgada um dia depois que o Senador Estadual Brendan P. Crighton (D-Lynn) e as deputadas estaduais Tricia Farley Bouvier (D-Pittsfield) e Christine Barber (D-Somerville) apresentaram o “Work & Family Mobility Act”. O projeto de lei anularia emendas atuais da lei existente as quais determinam que pessoas com status migratório irregular não podem obter carteiras de motorista em Massachusetts. Quando o Governador informou a posição dele, Cighton disse ao jornal Herald, “eu espero que ele deixe o processo caminhar e observe os méritos da proposta”.

Os legisladores quer apoiam o projeto de lei alegam que ele tornaria as estradas mais seguras, pois todas as pessoas teriam que seguir o mesmo padrão, ou sejam, ser submetidas a testes e adquirir seguro. Eles acrescentaram que o Estado possui a responsabilidade moral de sobrecarregarem os estimados 210 mil imigrantes indocumentados que vivem em Massachusetts.

“Não há a possibilidade da cidadania para eles por causa de falhas em nível federal”, disse Crighton. “Nós temos que reconhecer que eles estão aqui e que fazem parte da nossa comunidade e economia”.

Ao longo dos últimos anos, vários legisladores no estado já tentaram a aprovação de propostas como essa, mas sem obterem sucesso. Baker introduziu uma emenda que impede os indocumentados adquirirem a carteira em Massachusetts, em 2016, quando o estado aprovou a lei “Real ID”.

A Associação dos Chefes de Polícia de Massachusetts informou que ainda avalia que posição tomar com relação à proposta atual, portanto, evitou comentá-la até que uma decisão seja tomada. Doze outros estados, incluindo Vermont, Connecticut e Califórnia, permitem que os imigrantes indocumentados obtenham a carteira de motorista. Entretanto, Jessica Vaughan, do Centro de Estudos Migratório, que é contra a imigração clandestina, alegou que as pessoas iriam em multidões a Massachusetts com documentos falsos na tentativa de conseguir documentos legítimos.

“Isso abre a oportunidade de fraude. Isso pode resultar em não cidadãos chegando às urnas de voto”, disse Jessica. “Isso envia o sinal de que não há nada de errado estar aqui ilegalmente. Nós não deveríamos endossar isso”.