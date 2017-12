Bancos britânicos serão multados se não verificarem status de imigrantes

A obrigatoriedade entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018

Brevemente, os bancos britânicos terão que verificar o status migratório de seus clientes, caso contrário, essas instituições financeiras serão multadas pelo Procurador Municipal se não fizerem a partir de janeiro. A partir do início de 2018, os bancos terão que vasculhar o status migratório dos 76 de correntistas através de uma base de dados governamental formada com as informações de pessoas que deveriam deixar a região, mas permanecem no Reino Unido.

As verificações ocorrerão todos os quadrimestres com início em janeiro e põe a responsabilidade nas entidades financeiras para informarem as autoridades de quaisquer dados que coincidam. O processo será regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), a qual possui poderes de multar qualquer empresa que falhar em cumprir com as regras ou emitir sanções públicas. O FCA informará os bancos se eles devem fechar as contas correntes ou se uma ordem de bloqueio será apresentada nos tribunais.

Quando o Governo anunciou as exigências novas aos bancos, os ativistas defensores dos direitos dos imigrantes alertaram que os arquivos recentes do FCA não poderiam ser confiados para a implantação do novo sistema, pois conteria erros. Os imigrantes que possuem todo o direito de estar no Reino Unido tendem a ser afetados por esses erros na imposição das verificações.

As novas regras foram aprovadas em 30 de novembro através do Immigration Act 2016 e a primeira verificação do quadrimestre começará em 1 de janeiro de 2018. A nova lei emenda o 2014 Act, o qual exige que os bancos e financeiras verifiquem o status migratório dos correntistas no momento de abertura de contas. Quando o Governo aprovou as mudanças em 2015, era previsto que até 76 milhões de contas seriam verificadas e que 6 mil nomes coincidiriam com os arquivos no primeiro ano. Após 1 ano, o número de nomes cairia para 900 anuais.