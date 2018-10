Bank of America “congela” contas de supostos indocumentados

A instituição financeira teria questionado o status migratório de determinados correntistas

A administração do Bank of America está sendo criticada após denúncias de que estaria “congelando” as contas bancárias de correntistas suspeitos de não serem residentes legais nos EUA. Em 30 de agosto, o jornal Miami Herald publicou um artigo citando vários perfis de clientes do Bank of America que teriam tido as contas “congeladas” ou receberam ameaças de congelamento em questões relacionadas ao status migratório.

Saeed Moshfegh, de 36 anos, um estudante iraniano de Doutorado na Universidade de Miami, disse ao Herald que teve o acesso à conta dele negado depois que a filial local o informou que não poderia aceitar a documentação que demonstrava o status dele como estudante.

“Este banco não sabe como o sistema migratório funciona, então, eles não aceitaram a minha documentação”, disse ele ao jornal. “Não compete ao Bank of America fechar a conta de alguém. Os agentes de imigração são diferentes do Bank of America. Com relação a um banco, eu gostaria de sentir respeito e ser tratado como eles tratam os outros clientes. Entretanto, eles me tratam como um forasteiro”.

Dan Hernandez, um escritor de TV de descendência cubana baseado em Los Angeles (CA), disse ao Heraldo que o banco suspendeu a conta corrente comercial dele em 2016 devido à suspeitas de que ele estivesse realizando negócios com Cuba. A companhia dele, chamada Cuba Missile Inc., foi batizada devido ao apelido que ele tinha na infância.

“Eu comecei a gritar que isso era racismo”, disse Hernandez ao Herald. “Como, vocês verificam toda companhia que tem ‘Bagels Judaicas’ em seu nome ou que tal telefonarem para alguém com “BBQ Coreano” para ver se eles estão realizando negócios com Kim Jong Um?”

Ele acrescentou que a situação foi resolvida depois que ele enviou uma mensagem através do Twitter à conta do banco na rede social. “Isso foi extremamente apavorante”, acrescentou. “Eu sabia que não tinha feito nada errado, mas isso põe dúvidas em sua mente. Um banco pode complicar a sua vida por motivos arbitrários os quais você nunca saberá”.

Num caso similar publicado pelo jornal The Kansas City Star em julho, Josh Collins alegou que o Bank of America congelou a conta dele depois que recebeu uma carta perguntando o status migratório. Ele disse ter assumido que se tratava de um spam e ignorou a mensagem até que a conta foi congelada pouco tempo depois.

Através de um comunicado obtido pelo Kansas, a instituição financeira citou que “pode periodicamente pedir informações como país de cidadania e prova de residência legal nos EUA”.

Carla Molina, porta-voz do Bank of America, disse Herald que, apesar de não poder comentar sobre determinados assuntos, não tem havido muitas mudanças sobre como o banco coleta informações de seus clientes. Ela acrescentou que é padrão na instituição contatar os clientes antes de realizar mudanças em suas contas correntes.

Molina comentou que as novas reclamações dos clientes nos últimos meses podem ser em resposta ao debate migratório acirrado nos EUA.