Bannon: Igreja Católica precisa de ilegais para enchê-la

O ex-estrategista da Casa Branca foi demitido por Trump em meados de agosto

O antigo estrategista chefe da Casa Branca Steve Bannon disse que o apoio da Igreja Católica ao programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) tem motivação econômica causada pela dificuldade da entidade em encher os templos.

“Para resolver os problemas enfrentados pela Igreja, eles precisam de estrangeiros ilegais. Eles precisam de estrangeiros ilegais para encher as igrejas. Isso é óbvio e evidente”, disse Bannon durante entrevista no programa “60 Minutos” do canal de TV CBS, gravado na quinta-feira (7). “Eles possuem interesse econômico na imigração ilimitada”.

Bannon, que é católico, subestimou a opinião da Igreja com relação ao DACA, alegando que ela possui pouco peso e que a entidade era “simplesmente mais uma pessoa com outra opinião”.

“Apesar de eu respeitar o Cardeal (Timothy) Dolan e os bispos com relação à doutrina, isso não é doutrina. Isso não é doutrina de forma alguma. Eu respeito totalmente o Papa, os bispos católicos e cardeais na doutrina. Isso não tem a ver com doutrina. Isso tem a ver com a soberania de uma nação”, acrescentou.

A Conferência dos Bispos Católicos dos EUA considerou “inaceitável” o cancelamento do DACA através de um comunicado, na terça-feira (5). “O cancelamento do programa DACA é repreensível. Ele causa medo desnecessário nos jovens beneficiados por ele e suas famílias. Esses jovens entraram nos EUA crianças e geralmente reconhecem a América como o seu único lar”, diz o comunicado.

James Martin, padre jesuíta e editor chefe da American Magazine, uma publicação católica, criticou os comentários feitos por Bannon e os considerou repletos de lógicas incorretas. “Na realidade, acolher o estranho é uma doutrina católica, Sr. Bannon. Isso é da Encíclica Sagrada de Paulo VI ‘Populorum Progressio”, postou ele no Twitter na quinta-feira (7), pondo um link na passagem.

Bannon disse na entrevista que não concordou com a decisão de Trump com relação ao DACA, mas que “entendia como ele (o Presidente) relutou com isso”. O ex-estrategista, demitido por Trump, acrescentou que tinha consciência que os conservadores e pessoas de extrema direita não estavam contentes com a decisão de Trump.

A prévia do programa, exibida na quinta-feira (7), não detalha as razões porque Bannon não é a favor do DACA.