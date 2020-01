Bar de go-go é multado em US$ 300 mil por “indecência” em NJ

As dançarinas em bares de go-go não podem ficar de topless ou nuas, pois álcool é servido

Um bar de go-go do localizado no Condado de Monmouth (NJ) concordou em fechar por 4.5 meses e pagar o acordo de US$ 300 mil depois que investigadores estaduais disfarçados flagraram dançarinas se envolvendo em atos de indecência em 4 ocasiões. O “Fantasies”, na Rota 35, em Keyport (NJ), aceitou a punição e fechou e fechou suas portas na quinta-feira (2), de acordo com a ordem emitida pelo Conselho Estadual de Álcool & Bebidas (ABC). O estabelecimento não pode abrir para o público até 16 de maio.

Além disso, o bar deverá pagar US$ 60 mil anuais durante os próximos 5 anos. Os pagamentos vencem em 1º de junho de cada ano até 2024. A notícia foi divulgada pela APP.com.

Em meados de dezembro, o “Fantasies” concordou com a punição, sem contestar, depois de negar anteriormente as acusações.

Os investigadores à paisana visitaram o bar de go-go duas vezes em outubro de 2016 e encontraram 7 dançarinas diferentes, que não estavam vestindo roupas adequadas ou que se envolviam em contato ilegal com os clientes. As dançarinas em bares de go-go não podem ficar de topless ou nuas, pois álcool é servido.

Caso o “Fantasies” não efetuar os pagamentos, sua licença de venda de bebidas alcoólicas será revogada, informou o ABC.

O Estado tentou suspender a licença de venda de bebidas alcoólicas do bar de go-go quando revelou as acusações em novembro de 2017.