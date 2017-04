Baraka compara Trump a “caçador de escravos”

O prefeito de Newark criticou o decreto do presidente que permite a punição das cidades que não colaborarem na deportação de indocumentados

O prefeito da maior cidade de New Jersey criticou os planos de Donald Trump de combater as cidades santuários; onde a polícia não necessariamente tenta deportar imigrantes indocumentados, comparando o presidente dos EUA a “caçador de escravos fugitivos”. No domingo (3), durante uma entrevista ao programa Politics Nation do canal MSNBC, o Prefeito Ras Baraka disse ao apresentador Al Sharpton que os planos de conceder poderes à polícia local para ajudar o Departamento de Imigração (ICE) nas deportações de indocumentados são “políticas inconstitucionais e antiamericanas”.

“Eles (Governo) estão tentando nos intimidar com o que eu considero caçadores de escravos fugitivos, envolvendo nossas cidades, entretanto, se nos recusarmos a fazer isso, então, dificultará para eles continuarem essa política, pois eles não têm os recursos para deterem localmente os residentes indocumentados”, disse Baraka, referindo-se à prática de caçar escravos fugitivos antes da Guerra Civil.

Baraka também prometeu manter o status de cidade santuário em Newark, apesar do pronunciamento recente do Promotor Público Geral Jeff Sessions que as cidades que se recusarem a colaborar com o ICE poderão perder verba federal.

Em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva que permite a suspensão da verba dos municípios que se recusarem a entregar imigrantes indocumentados sem antecedentes criminais para deportação. “A ironia disso é que o orçamento dele diz que ele cortará verbas (federais) de qualquer forma”, acrescentou Baraka.

Inúmeras cidades por todo o país e em New Jersey se declararam cidades santuários, um status que não possui significado definido formal, incluindo cidades grandes como Newark e Jersey City ou menores como Maplewood e Princeton.