Baraka investe US$ 6 milhões para ajudar residentes durante surto de coronavírus

O Prefeito de Newark (NJ) anunciou que investirá em 6 iniciativas para manter os residentes mais afetados saudáveis e financeiramente seguros

Na quarta-feira (25), o Prefeito Ras Baraka anunciou uma série de intervenções financeiras que visam ajudar moradores e pequenas empresas em Newark (NJ) que precisam de ajuda durante a crise do coronavírus (Covid-19). Ele anunciou que investirá até US$ 6 milhões em 6 iniciativas para manter os residentes mais afetados saudáveis e financeiramente seguros.

Os 6 programas serão atuarão quase diariamente até 3 de abril, desde quarta-feira (25), e incluem um fundo de subsídio de emergência para pequenas empresas, moradia de curto prazo para os idosos carentes, assistência a proprietários de imóveis, trabalhadores e financiamento emergencial para organizações artísticas e culturais.

“O Covid-19 impactou nossos moradores mais vulneráveis em Newark, incluindo sem-tetos, trabalhadores pobres e as pequenas empresas”, disse Baraka. “O auxílio federal ajudará alguns, mas precisamos de mais e podemos fazer mais para ajudar nossa cidade a prosperar. Precisamos agir agora, hoje, para ajudar os residentes e as pequenas empresas a enfrentar essa emergência de saúde e continuar a prosperar quando ultrapassá-la”.

O Prefeito também pediu às entidades privadas e filantrópicas que invistam nesses programas e em outros, incluindo a saúde e segurança dos moradores de Newark, e proteção do crescimento financeiro da cidade antes da pandemia.

“Newark é o motor econômico e o maior empregador corporativo de grande parte do estado”, disse o Prefeito. “Para as pessoas que vem à Newark para trabalhar todos os dias, nossa economia e empresas locais são essenciais para sua convivência aqui. Nós precisamos da sua ajuda”.

Como exemplo, o Prefeito disse: “A Prudential é a parceira corporativa da cidade há mais de um século. Newark é a casa deles, e sempre foi. Confiamos e prosperamos um no outro”.

“Neste momento de crescente necessidade, a Prudential se orgulha de dar um passo à frente para apoiar nossos vizinhos e cidade natal”, disse Shané Harris, vice-presidente da Prudential Financial. “A cidade de Newark sempre esteve presente na Prudential e estamos comprometidos com as principais prioridades do Prefeito Baraka de servir pequenas empresas, famílias, o setor sem fins lucrativos e os mais vulneráveis entre nós, que são os mais atingidos com mais frequência em tempos de crise”.

Baraka acrescentou que o United Way of Greater Newark tem sido “um parceiro inabalável para a cidade” durante o surto de coronavírus. O United Way of Greater Newark estabeleceu o Fundo Comunitário COVID-19 e também administrará o novo Fundo de Subsídios para Emergências para Pequenas Empresas.

“Estamos empolgados com o fato de a United Way of Greater Newark estar em parceria com a cidade de Newark e com a Invest Newark para apoiar pequenas empresas durante essa crise de saúde pública e econômica. Esse apoio nos permitirá ajudar a subsidiar pequenas empresas, a espinha dorsal do que faz de Newark uma cidade próspera”, disse Catherine P. Wilson, MSW, Presidente e CEO da United Way of Greater Newark.

Os detalhes dos 6 programas incluem:

1. Investimento de até US$ 2 milhões em um fundo de emergência para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, com doações de até US$ 10 mil para 200 empresas qualificadas.

2. Investimento de aproximadamente US$ 1 milhão em moradias para 300 residentes mais vulneráveis de Newark, incluindo aqueles sem endereços permanentes.

3. Investimento de até US$ 1 milhão em organizações comunitárias sem fins lucrativos que atendem aos residentes de Newark.

4. Investimento de US$ 1 milhão no programa “Live Newark” para fornecer fundos de reabilitação para até 100 proprietários de imóveis em Newark.

5. Até US$ 750 mil em investimentos em iniciativas artísticas que ajudarão até 30 organizações artísticas e culturais.

6. Baraka instruiu o avaliador tributário a aceitar pedidos de proprietários de edifícios com inquilinos comerciais que foram afetados negativamente pelo COVID-19. Os prédios serão reavaliados para reduzir os impostos devidos pelo prédio e a economia tributária será repassada aos lojistas de pequenas empresas na forma de uma redução de aluguel.

No início de março, Baraka suspendeu despejos e cobrança de hipotecas em Newark por 60 dias e concedeu um período de carência de 60 dias para pagamentos de água, esgoto e impostos. Para mais informações sobre as 6 intervenções, enviar e-mail para: [email protected].