Baraka quer toque de recolher obrigatório por 2 semanas em Newark

O Condado de Essex tem 45 pessoas com COVID-19, o que o torna o 2º índice mais alto de casos de coronavírus em New Jersey

O prefeito de Newark (NJ), Ras Baraka, pediu um toque de recolher obrigatório e o fechamento de todos os negócios não essenciais; com exceção de restaurantes, supermercados, farmácias e postos de gasolina, por pelo menos duas semanas para reprimir a disseminação do coronavírus. A diretriz foi citada logo após a primeira fatalidade da cidade devido ao coronavírus. O homem tinha cerca de 40 anos, apresentava outros problemas de saúde e morreu após testar positivo para o COVID-19, informou Baraka.

“Embora ele tivesse outros problemas de saúde, ele era jovem, com pouco mais de quarenta anos”, disse Baraka através de uma teleconferência, na quarta-feira (18). “Então, todos nós temos que levar isso muito, muito a sério. Newark teve sua primeira fatalidade em um caso de coronavírus”.

O Prefeito citou que impôs toque de recolher, após às 8:00 pm, no perímetro do município e com efeito imediato. As restrições não se aplicam a pessoas que vem ou vão para o trabalho ou em situações de emergência.

Todas as atividades comerciais não essenciais fecharão às 8:00 pm na quarta-feira (18) e não reabrirão até pelo menos 1 de abril, disse Baraka. Os negócios não essenciais incluem salões de beleza e lojas de varejo, acrescentou.

Os únicos negócios que podem permanecer abertos são supermercados, farmácias e postos de gasolina e só podem atender depois das 8:00 pm nos casos de emergência. Lavanderias, hotéis, bancos, mecânicos de automóveis, lojas de celulares também podem permanecer abertos. Os restaurantes terão que fechar às 8:00 pm e podem reabrir diariamente. No entanto, os restaurantes podem apenas entregar comida e não podem ter clientes sentados dentro, informou uma porta-voz da Prefeitura.

“Quero que todos fiquem bem”, disse Baraka. “Ouça, nós somos Newark, somos fortes. Em espírito de oração, resolveremos tudo isso juntos; como uma comunidade. É hora de levar a sério o que está acontecendo”.

Uma porta-voz de Newark disse que não tinha certeza se uma ordem executiva descrevendo os fechamentos e restrições de funcionamento havia sido assinada por Baraka. O Prefeito não assinou uma durante a teleconferência.

O toque de recolher e as restrições às empresas em Newark vão além do que o Governador Phil Murphy pediu aos moradores no resto do estado. Ele pediu apenas que os moradores não saíssem de suas casas depois das 8:00 pm, mas não o exigiu. Murphy também ordenou que todos os shoppings centers fechem esta semana. Outras empresas, incluindo pistas de boliche, zoológicos, aquários, galerias e feiras também foram fechados em todo New Jersey.

Na quarta-feira (18), 13 residentes em Newark que testaram positivo para coronavírus, de acordo com o diretor do Community Health & Wellness, Mark Wade. O Condado de Essex tem 45 pessoas com COVID-19, o que o torna o 2º índice mais alto de casos de coronavírus em New Jersey. Apenas o condado de Bergen tem mais casos, com 114. Ocorreram 427 casos de coronavírus em New Jersey, de acordo com o Departamento Estadual de Saúde.

No início desta semana, a cidade de Hoboken (NJ) impôs um toque de recolher entre 10:00 pm às 5:00 am.

Na terça-feira (17), o Governador disse em uma entrevista coletiva que queria que as diretrizes locais estivessem alinhadas com suas diretrizes e mandatos estaduais.

“Pedimos às autoridades municipais e dos condados que se coordenem estreitamente conosco, antes de autorizar qualquer diretriz local”, disse Murphy anteriormente. “Novamente, não há dúvidas que todos estão prestando a atenção nisso, mas devemos fazer as coisas de forma coordenada. No final do dia, onde for necessário, substituiremos as ações locais ou do condado para garantir a consistência de nossa abordagem”.

A diretriz municipal emitida por Baraka será reavaliada em duas semanas, em 1 de abril, para determinar se as restrições devem continuar. Abaixo, seguem as informações adicionais sobre os serviços em Newark que foram alterados em meio à pandemia de coronavírus.

. Todas as escolas públicas, privadas e paroquiais permanecem fechadas indefinidamente em todo o estado devido ao mandato do Governador.

. Pacotes impressos de trabalhos escolares estarão disponíveis nos locais de distribuição de café da manhã e almoço dos alunos em Newark. Uma lista completa dos locais pode ser encontrada em www.nps.k12.nj.us/.

. O fornecedor de serviços a cabo Altice está fornecendo Wi-Fi gratuito para os alunos.

. Os idosos e as populações mais vulneráveis ao coronavírus terão um tempo dedicado para fazer compras no ShopRite, na 206 Springfield Avenue, em Newark (NJ), das 6:30 am às 8:30 am às sextas-feiras.

. Embora todos os centros residenciais de idosos estejam fechados aos visitantes, os residentes são incentivados a telefonar e verificar seus familiares e amigos idosos. A gerência também os verificará.

. Os serviços de imunização em Newark serão reduzidos para terças e quintas-feiras, das 9:00 am às 4:00 pm.

. O WIC estará aberto somente com agendamento às terças, quartas e quintas-feiras, das 9:00 am às 4:00 pm. Não serão permitidas visitas sem agendamento (walk-ins).